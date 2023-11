16 Schläge in 54 Sekunden Mohamad Mardenli ist Deutscher Meister im Halbschwergewicht

54 Sekunden sind im Leben nicht viel, im Boxen können sie sich wie eine schmerzhafte Ewigkeit anfühlen. Besonders, wenn ein Kämpfer so heftig einstecken muss wie Ismail Targui am Sonnabend in der Europahalle von Karlsruhe. Denn sein Gegner Mohamad Mardenli feuerte, kaum war der Ring freigegeben, ein Stakkato an Leberhaken ab. Sechzehn waren es und mit dem Sechzehnten war dann nicht nur Targui in der Hocke und der Kampf beendet, sondern auch ein neuer Deutscher Meister im Halbschwergewicht (bis knapp 80 Kilo) der German Boxing Association (GBA) gefunden: Für den Berliner Mardenli war es der größte Erfolg seiner neun Kämpfe langen Laufbahn als Profiboxer.