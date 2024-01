17 Niederlagen, 1 Sieg Warum die Adler Berlin trotzdem vom Klassenerhalt träumen

Nicht unbedingt als Glück, aber doch als günstige Fügung würde Niklas Zoschke den Spielmodus der Eishockey-Regionalliga Ost beschreiben. Denn dieser ist dafür verantwortlich, dass der Trainer des SCC Adler Berlin trotz der 17 Niederlagen in 18 Spielen die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht verloren hat. „Wir haben diesen komischen Spielmodus, dass wir mit neun Mannschaften in der Liga sind und acht kommen in die Play-offs“, erklärt Zoscke. „Das habe ich so auch noch nicht erlebt, aber im Endeffekt müssen wir dann nur ein Team hinter uns lassen.“