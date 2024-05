20 Kilometer durch Norwegen Auf Glück und Orientierungssinn angewiesen

„Wie lang bist du denn unterwegs?“ „Je nachdem, wie es mir geht. Bis zum See und zurück sind es 20, wenn ich dort müde bin, drehe ich um. Wenn ich noch den nächsten See mitnehme, werden es 25.“ Felix erklärt mir beim Mittagessen während unserer Fortbildung seine Pläne für den Abend.

Er möchte gerne laufen gehen und dabei etwas die norwegische Landschaft nördlich des Polarkreises genießen. Mit den Gedanken ganz in meiner Welt, frage ich leicht irritiert zurück: „Na die fünf Minuten machen ja auch nicht den größten Unterschied, oder?“ Auf die folgende Auflösung hätte ich durchaus auch allein kommen können. Seine Antwort war schlicht und einfach keine Zeitangabe, sondern die Strecke in Kilometern, die er gern laufen würde.

Felix’ Plan, mal eben nach einem langen und anstrengenden Tag voller Outdoor-Arbeit 20 Kilometer abzuspulen, war einfach so fern meiner eigenen Realität, dass ich diese Antwort nicht erwartet hatte. Letztendlich aber passt es zu ihm – drahtig und muskulös glaubt man ihm sofort, dass diese Strecke keine große Herausforderung wird. Was ihn mehr bekümmert: Auf den gängigen Kartenapps sind in der Region fast ausschließlich Straßen verzeichnet und er ist ein bisschen auf Glück und seinen Orientierungssinn angewiesen.

Über Zäune und menschenleere Wiesen

Ein paar Tage zuvor war er einfach losgelaufen und einem Wanderweg gefolgt. Dieses Vorgehen zwang ihn mehrfach dazu, Zäune überwinden zu müssen und irgendwann ganz ohne Weg unterwegs zu sein. Über die menschenleeren Wiesen in der Polarregion zu laufen, dabei nur ein paar Kuhglocken zu hören, Elche beobachten und den Fjord bestaunen zu können sei auch schön gewesen, aber für sein Laufvorhaben doch nicht ideal. Lieber wäre ihm diese Idylle plus einem Weg, damit er seine normale Pace laufen kann.

Er plant also für den Abend, überlegt, wann er das erste und wann das zweite Mal zu Abend isst. Findet tagsüber auch eine kleine Straße, die ihn vermutlich genau an sein Ziel führen wird. Und dann beginnt es zu schneien. Dicke Flocken fallen vom Himmel und die schöne Aussicht auf zwei Seen am Hang über dem Fjord schmilzt dahin. Schließlich erfordert dieses Wetter wärmende Kleidung und die hatte den Weg in den Koffer leider nicht geschafft. Nun gut, wir haben uns beide immerhin eine schöne Strecke ausgemalt.