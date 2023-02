22. Spieltag der Fußball-Bundesliga Knappe Siege für Dortmund und Leipzig

Borussia Dortmund hat mit dem siebten Sieg im siebten Ligaspiel 2023 zumindest für 26 Stunden die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Edin Terzic kam am Samstag zu einem verdienten 1:0 (1:0) beim Abstiegskandidaten TSG Hoffenheim. Vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Sinsheim erzielte Nationalspieler Julian Brandt (43. Minute) das Tor des Tages. Damit liegt der BVB vor dem Schlager am Sonntag (17.30 Uhr) zwischen Bayern München und Union Berlin drei Punkte vor den Titelrivalen.

RB Leipzig (42) hat ebenfalls seine Titelchancen durch ein 2:1 (2:0)-Erfolg im Duell der Champions-League-Achtelfinalisten gegen Eintracht Frankfurt gewahrt. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und führten durch das erste Liga-Tor von Timo Werner seit einem Monat auf Vorlage von Emil Forsberg verdient früh mit 1:0 (6.). In der 40. Minute legte Werner auf Forsberg zum 2:0 auf. Für die Eintracht verkürzte Djibril Sow (61.) – mehr gelang den Hessen aber nicht mehr.

Der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga: FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 4:0 (1:0)

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Hertha BSC - FC Augsburg 2:0 (0:0)

Werder Bremen - VfL Bochum 3:0 (2:0)

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart Sa., 18.30 Uhr

SC Freiburg - Bayer Leverkusen So., 15.30 Uhr

FC Bayern München - 1. FC Union So., 17.30 Uhr

Ein Kölner Eigengewächs hat den Traum des 1. FC Köln auf eine weitere Saison im Europapokal wohl beendet. Der beim FC ausgebildete Yannick Gerhardt erzielte beim 2:0 (1:0) in Köln in der vierten Minute den frühen Führungstreffer, der die Grundlage zum fünften Auswärtssieg des VfL Wolfsburg legte. Kapitän Maximilian Arnold legte per Foulelfmeter nach (68.).

Der ehemalige Augsburger Marco Richter hat Hertha BSC zu einem wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg geführt. Der ehemalige Augsburger leitete am 22. Spieltag den 2:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Augsburg mit seinem Führungstreffer in der 61. Minute ein. Den zweiten Treffer erzielte am Samstag Dodi Lukebakio (69.) vor 40.522 Zuschauern im Berliner Olympiastadion.

Niclas Füllkrug bleibt die sportliche Lebensversicherung von Werder Bremen. Das 14. Saisontor des Nationalstürmers leitete am Samstag einen wichtigen 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den VfL Bochum ein, durch den sich der Aufsteiger weiter erfolgreich aus dem Abstiegskampf der Bundesliga heraushält. Elf Punkte Vorsprung hat Werder nun vor dem diesmal äußerst schwachen VfL auf dem vorletzten Platz. 23 ihrer 30 Punkte holten die Bremer in Spielen, in denen Füllkrug mindestens einmal traf.

Vor 42.100 Zuschauern im Weserstadion schoss der 30-Jährige in der 29. Minute das 1:0 für Werder. Niklas Schmidt (41.) und Marvin Ducksch (59.) bauten diese Führung aus. Bei den ersten beiden Toren kam die Vorarbeit von Anthony Jung, der seinen Vertrag mit den Bremern erst in dieser Woche verlängert hatte. (dpa)

