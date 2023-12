3:1 bei den Adler Mannheim Die Eisbären erleben ein erlösendes Wochenende

Innerhalb von einem Wochenende haben die Eisbären das Aufkommen einer Krise nicht nur im Keim erstickt, sondern sind in den Modus zurückgekehrt, der sie in dieser Saison so stark gemacht hat. Mit einem 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) bei den Adler Mannheim sicherten sich die Berliner nach dem 3:1 gegen die Löwen Frankfurt am Freitag den nächsten Sieg. Es war zugleich der achte Erfolg auf fremdem Eis in Serie.

Insbesondere die defensive Leistung dürfte ganz nach dem Geschmack von Trainer Serge Aubin gewesen sein. Nachdem die Eisbären gleich in der ersten Minute bei einer Mannheimer Großchance Glück gehabt und auch in den folgenden Minuten den einen oder anderen Angriff der Gastgeber überstanden hatten, zeigten die Berliner einen sehr strukturierten Auftritt.

Während die Adler beim ersten Heimspiel des neuen Trainers Dallas Eakins angesichts ihres ausbleibenden spielerischen Fortschritts zunehmend nervöser wirkten, wurde das Berliner Spiel immer selbstbewusster. Kurz vor der zweiten Pause sorgte Tobias Eder bei Vier-gegen-Vier für die Führung.

In das Schlussdrittel starteten die Eisbären dann in Überzahl, weil Daniel Fischbuch wegen eines Bandenchecks von hinten gegen Patrice Cormier für fünf Minuten verbannt wurde. Und diese Chance ließ sich Aubins Team nicht nehmen. Cormier, der sich schnell erholt hatte, erhöhte auf 2:0 (42.).

Obwohl die Eisbären weiterhin auf vier Stammkräfte verzichten mussten, konnten sie diese Führung ziemlich souverän über die Zeit bringen. Das Gegentor durch Jordan Szwarz (54.) setzte die Gäste zwar noch mal unter Druck, aber dann sorgte Frederik Tiffels mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung (60.). (Tsp)