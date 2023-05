Als Vize-Weltmeister nach Berlin Eisbären Berlin verplichten Nationalstürmer Frederik Tiffels

Die Eisbären werden die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit fünf Vize-Weltmeistern bestreiten. Neben Marcel Noebels, Jonas Müller und Manuel Wiederer, die ja bereits zuvor dem Berliner angehörten, wird zukünftig auch Frederik Tiffels das Eisbären-Trikot tragen. Zudem wird der Verein in den kommenden Tagen die Rückkehr von Verteidiger Kai Wissmann offiziell machen.

Tiffels, 28, wurde am Montagmorgen euphorisch in München empfangen, nachdem er mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft am Sonntagabend die WM-Silbermedaille gewonnen hatte (2:5 gegen Kanada). Doch seine Zelte in München, wo er zuletzt mit Red Bull München Deutscher Meister geworden war, wird er nun abbrechen, um sich den Eisbären anzuschließen.

„Die Entscheidung für die Eisbären Berlin fiel mir leicht. Unser Team wird so aufgestellt, dass wir um den Titel mitspielen werden“, blickt Tiffels voraus. „Generell liebe ich neue Herausforderungen und freue mich schon, alles kennenzulernen. Außerdem muss ich endlich kein schlechtes Gewissen mehr haben, das Eisbären-Lied mitzusingen.“

Tiffels, der zu den besten Kumpels von NHL-Superstar Leon Draisaitl zählt, unterstrich in den vergangenen Tagen im DEB-Trikot einmal mehr, dass er großen Schwung in die Eisbären-Offensive bringen kann. Beim 4:3 in der Verlängerung gegen die USA, das Deutschland ins WM-Finale gebracht hatte, ließ er mit seinem wuchtigen Antritt die US-Defensive schlecht aussehen. Ein Tor, das jede Bewerbung aufhübschen würde.

Sportdirektor Stéphane Richer ist entsprechend stolz, dass er den Stürmer nach Berlin lotsen konnte: „Frederik Tiffels ist eine absolute Verstärkung für unsere Offensive. Er gehört zu den besten Angreifern der DEL und hat seine Klasse auch bei der Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt. Darüber hinaus sind wir natürlich sehr glücklich, einen weiteren deutschen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben.“

Tiffels, der einen „langfristigen Vertrag unterschrieben hat“ ist bereits der achte Zugang, den die Berliner für die kommende Saison vorgestellt haben. Gerade in der Offensive werden die Eisbären ein komplett anderes Gesicht haben. Mit Tobias Eder und Lean Bergmann haben die Eisbären bereits zwei weitere Stürmer verpflichtet, die zudem zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehören.