Ataman, Atmosphäre und Apokalypse Die Basketballwelt schaut auf Berlin

Die Basketballwelt – zumindest jene außerhalb der NBA – schaut dieser Tage auf Berlin. In der Arena in Friedrichshain findet am Freitag und Sonntag das Final Four der Euroleague statt und das Teilnehmerfeld verspricht nicht nur herausragenden Sport, sondern auch eine hitzige Atmosphäre.

Die griechischen Erzrivalen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus haben zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden im Basketball. NBA-Star Kevin Durant kommentierte den Besuch des Derbys einst mit den Worten: „Die Apokalypse.“ Fenerbahçe Istanbul hat abgesehen von den aus der Türkei angereisten Fans schon in Berlin eine riesige und laute Anhängerschaft. Nur Real Madrid kann stimmungstechnisch nicht mithalten, ist aber sportlich als Titelverteidiger und Hauptrundensieger der Favorit. Einen Vorgeschmack auf die Brisanz des Final Fours gab es bereits am Mittwochabend.

Als Panathinaikos im Mannschaftshotel nahe der East Side Gallery ankam, wurden die Griechen dort von einem Dutzend Fenerbahçe-Fans empfangen – und das nicht gerade freundlich. Ergin Ataman, heißblütiger Trainer von Pana sowie der türkischen Nationalmannschaft, bedachte seine Landsleute mit einigen nicht jugendfreien Worten und wütete auch im Hotel weiter. „Wo ist die Polizei, wo ist die Euroleague, wo ist die Security?“, regte er sich auf.

Am Tag danach hatte sich Ataman beruhigt und wollte – anders als in der Viertelfinalserie gegen Maccabi Tel Aviv – nur noch über Basketball und nicht über „diesen kleinen Zwischenfall“ sprechen. Fenerbahçe-Trainer Sarunas Jasikevicius begrüßte seinen Kollegen dennoch lachend mit den Worten: „Ich dachte, du wärst schon im Knast!“

Die Berliner Polizei hat auch ohne eine Verhaftung von Ataman genug zu tun. Alle 14.500 Karten sind verkauft, rund um die Arena wird es nur so von griechischen und türkischen Fans wimmeln. Das Final Four findet bereits zum dritten Mal innerhalb von 15 Jahren in Berlin statt und auch in der Vergangenheit ging es hoch her. 2009 trafen Panathinaikos und Olympiakos im Halbfinale aufeinander und Jasikevicius, der damals als Point Guard von Pana den Titel gewann, hat die Spiele noch genau in Erinnerung. „Spielerisch war es das beste Final Four überhaupt“, sagte der Litauer am Donnerstag.

Auch atmosphärisch wurde damals viel geboten. „40 Minuten lang war es nicht eine Sekunde still in der Halle, beide griechischen Kurven, seit Jahrzehnten in inniger Abneigung verbunden, lieferten sich ein unermüdliches Gesangsduell“, war im Mai 2009 im Tagesspiegel zu lesen. „Die zuvor befürchteten Wurfgeschosse, Leuchtraketen und bengalischen Feuer hatten die beiden Fan-Gruppen wohl in Griechenland gelassen – oder sie waren ihnen bei den Einlasskontrollen abgenommen worden.“ 2016 war die Halle fest in türkischer Hand, im Finale verlor Fenerbahçe trotz der Unterstützung von rund 9000 Fans aber knapp gegen ZSKA Moskau.

Auch an diesem Wochenende dürften die Blau-Gelben aus Istanbul wieder die meisten Anhänger im Rücken haben. Fenerbahçe war nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte und dem Trainerwechsel von Dimitris Itoudis zu Jasikevicius in der Rückrunde eines der dominantesten Teams und hofft auf den ersten Titel seit 2017.

Die Termine beim Final Four Halbfinale 1 , Freitag, 18 Uhr: Panthinaikos Athen – Fenerbahçe Istanbul

, Freitag, 18 Uhr: Panthinaikos Athen – Fenerbahçe Istanbul Halbfinale 2 , Freitag, 21 Uhr: Real Madrid – Olympiakos Piräus

, Freitag, 21 Uhr: Real Madrid – Olympiakos Piräus Spiel um Platz drei , Sonntag, 17 Uhr

, Sonntag, 17 Uhr Finale, Sonntag 20 Uhr (alle Spiele live bei Magentasport)

Mit Scottie Wilbekin und Nigel Hayes-Davis, der gegen Alba mit 50 Punkten einen Euroleague-Rekord aufgestellt hat, verfügen die Türken über zwei geborene Scorer. Dazu kommt mit Nick Calathes ein erfahrener Spielmacher, der in seiner Zeit beim FC Barcelona zwar öffentliche Meinungsverschiedenheiten mit Jasikevicius hatte, diese aber offenbar beigelegt hat.

Im Halbfinale trifft Fenerbahçe auf Panathinaikos und Ataman. Der Trainer hat die Euroleague 2021 und 2022 mit Anadolu Istanbul gewonnen und nun das mit viel Geld des umstrittenen Besitzers Dimitrios Giannakopoulos völlig umgekrempelte Team zum ersten Mal seit 2012 ins Final Four geführt. Mit Mathias Lessort haben die Griechen einen der besten Center Europas in ihren Reihen, Kendrick Nunn hat nach seinem Wechsel aus der NBA zuletzt gezeigt, dass er offensiv dominieren kann – und dann ist da noch Kostas Sloukas.

Der Point Guard ist eine lebende Legende des griechischen Basketballs und hat im vergangenen Sommer für einen der größten Aufreger gesorgt. Nach vielen Jahren bei Olympiakos hat er sich dem Erzrivalen Panathinaikos angeschlossen. Die Stimmung zwischen den beiden Fanlagern ist seitdem noch mehr vergiftet als zuvor. „Ich habe im vergangenen Sommer eine sehr schwierige Entscheidung getroffen“, sagte Sloukas. „Für mich geht es um Motivation – wenn ich die nicht mehr habe, dann höre ich auf.“

Im zweiten Semifinale bekommt es Olympiakos mit Real Madrid zu tun. Es ist die Neuauflage des Endspiels der Vorsaison. Damals setzten sich die Spanier durch einen verrückten Abschluss von Sergio Llull fünf Sekunden vor Schluss haarscharf durch. Der 1,90 Meter große spanische Guard warf aus der Mitteldistanz in hohem Bogen über den 28 Zentimeter größeren Moustapha Fall und sicherte Real den elften Titel.

In dieser Saison rauschten die Spanier, die wahrscheinlich den besten Kader der Euroleague-Geschichte zusammengestellt haben, nur so durch die Hinrunde. Danach fehlte aber oft die nötige Entschlossenheit. „Das Wort Favorit ist mehr für Fans und Wettanbieter, wir haben Spieler mit genug Erfahrung und wissen, dass du im Sport niemanden unterschätzen darfst“, sagte Reals Trainer Chus Mateo am Donnerstag. Doch es bleibt die große Frage, ob die Spanier im wichtigsten Moment der Saison den Schalter wieder umlegen können.

Mit Olympiakos treffen sie auf ein erfahrenes und vor allem defensiv überragendes Team. Die Griechen haben im vergangenen Sommer zwar ihren Star Sasha Vezenkov in die NBA abgeben müssen, sind aber als Kollektiv weiter unglaublich schwer zu besiegen. Olympiakos steht zum dritten Mal in Folge im Final Four und hat mit Georgios Bartzokas einen der erfahrensten Coaches Europas an der Seitenlinie.

Der frühere Alba-Kapitän Luke Sikma spielt in dessen Überlegungen nur eine kleine Nebenrolle und wird vermutlich nicht mal im Kader stehen. Angefeuert von mehreren Tausend Fans in Rot und Weiß wird Olympiakos aber versuchen, den ersten Titel in der Euroleague seit 2013 zu gewinnen.