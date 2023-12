Auslosung der Viertelfinalspiele Hertha BSC trifft im DFB-Pokal auf den 1. FC Kaiserslautern

Fußball-Zweitligist Hertha BSC trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den 1. FC Kaiserslautern. Die Berliner treten in der Runde der letzten acht Teams dabei erneut im heimischen Olympiastadion an. Das ergab das Los am Sonntagabend.

Gegen Kaiserslautern hatte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai an diesem Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts mit 2:1 gewonnen. Großes Ziel bleibt für die Berliner das Endspiel in der Heim-Arena am 25. Mai 2024.

Das Halbfinale erreichte die Hertha letztmals im Jahr 2016, scheiterte damals aber auch mit Pal Dardai als Trainer an Borussia Dortmund. Das Endspiel erreichte bislang nur die zweite Mannschaft. 1993 unterlagen die Hertha Bubis im Olympiastadion Bayer Leverkusen mit 0:1.

Hertha war am Mittwochabend durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV in das Viertelfinale eingezogen. In der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatten die Berliner jeweils in der Schlussminute zum 2:2 und 3:3 ausgeglichen.

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen trifft auf den VfB Stuttgart. Pokalschreck 1. FC Saarbrücken, der bereits Rekordsieger Bayern München und Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hatte, bekommt es als einziger im Wettbewerb verbliebener Drittligist mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Außerdem treffen der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Als Ziehungsleiter hatte U17-Weltmeistercoach Christian Wück fungiert, gezogen wurden die Lose von dessen Assistenten Jens Nowotny.

Die Viertelfinal-Partien werden am 30./31. Januar sowie am 6./7. Februar ausgetragen. Die Halbfinals sind für den 2./3. April terminiert, das Finale findet am 25. Mai in Berlin statt. Erstmals seit 20 Jahren haben es nur drei Bundesligisten ins Viertelfinale des Wettbewerbs geschafft. Neben den Bayern hatte sich auch Titelverteidiger RB Leipzig frühzeitig verabschiedet. (dpa)