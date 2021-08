Die Gelegenheit war keineswegs aussichtsreich. Bis zum gegnerischen Tor waren es etwa 50 Meter und zwei Berliner sahen sich vier Gladbachern gegenüber. Doch wenn die zwei Berliner Taiwo Awoniyi und Max Kruse heißen, scheint aktuell alles möglich zu sein.

So auch am Sonntag. Der nigerianische Stürmer behauptete den Ball mit viel Körpereinsatz, passte auf Kruse und startete sofort durch in Richtung Tor. Das war für Awoniyi Schnelligkeit und Wucht sind, sind für Kruse Timing und das Gefühl für den Raum. Und so steckte Unions Nummer zehn den Ball genau im richtigen Moment zwischen den gegnerischen Abwehrbeinen hindurch zu Awoniyi. Es war das 2:0 für den 1. FC Union und eine Demonstration der Stärke der beiden Stürmer.

Weil auch Torwart, Abwehr und Mittelfeld einen guten Tag erwischten, bezwangen die Berliner Borussia Mönchengladbach vor 11.006 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei mit 2:1 (2:0). Nach zwei Unentschieden in den ersten zwei Bundesligaspielen war es der erste Sieg für Union – und saisonübergreifend das 18. Heimspiel ohne Niederlage.

Im Vergleich zum Europapokalspiel gegen Kuopio am Donnerstag im Olympiastadion veränderte Urs Fischer seine Startformation auf vier Positionen. Für Tymoteusz Puchacz, Cedric Teuchert und Sheraldo Becker spielten Niko Gießelmann, Levin Öztunali und Kruse. Außerdem spielte Paul Jaeckel für den gesperrten Marvin Friedrich, den Stadtrivale Hertha BSC laut „Sky“ gerne kurzfristig verpflichten würde.

Union erzwang immer wieder Pressingsituationen

In dieser noch jungen Saison sind frühe Tore der Berliner fast schon zur Gewohnheit geworden und auch am Sonntag wären sie nach wenigen Minuten beinahe in Führung gegangen. Nach einer abgefälschten Flanke von links kam Kapitän Christopher Trimmel aus spitzem Winkel artistisch an den Ball, verfehlte das Tor allerdings aus guter Position. Auf der anderen Seite hatte Union Glück, als Öztunali die Richtung eines Eckballs tückisch veränderte und Lars Stindl am kurzen Pfosten gerade noch so am gezielten Abschluss gehindert werden konnte.

Die Borussia hatte mehr als 70 Prozent Ballbesitz und mit technisch starken Akteuren wie Florian Neuhaus die Kontrolle über das Mittelfeld. Das störte Union allerdings wenig, denn die Berliner standen in der letzten Linie kompakt und hielten den Gegner so meist in sicherer Distanz zum eigenen Tor.

Anders als in mehr oder weniger langen Phasen der Spiele gegen Leverkusen und Hoffenheim liefen die Berliner aber nicht ohne Zugriff dem Ball hinterher, sondern erzwangen immer wieder die Pressingsituationen, die sie für ihr Spiel gegen einen technisch überlegenen Gegner brauchen – und das zahlte sich aus.

Mitte der ersten Halbzeit eroberte Kruse in der gegnerischen Hälfte einen Ball gegen den jungen Jordan Louis Beyer. Ein unsauberer Pass von Awoniyi schien die Gelegenheit zwar zunichte zu machen, doch die Borussia bekam die Aktion nicht geklärt. So konnte Genki Haraguchi von rechts unbedrängt flanken und am langen Pfosten rauschte Gießelmann heran.

Vor einer Woche hatte der Linksverteidiger im Nachschuss eines ganz ähnlichen Angriffs sein erstes Tor seit zwei Jahren erzielt, dieses Mal ließ er Torwart Yann Sommer mit einem präzisen Kopfball gleich keine Abwehrchance.

Union brachte den Sieg mit etwas Glück über die Zeit

Am Spielverlauf änderte der Treffer erst mal nichts. Die Gäste waren weiter optisch überlegen und Union setzte auf schnelles Umschaltspiel. Nachdem sich Awoniyi robust durchgesetzt hatte, war sein Schuss zu unplatziert. Das konnte man vom Abschluss des Gladbachers Hannes Wolf aus spitzem Winkel nicht sagen, doch Andreas Luthe bereinigte die Situation zusammen mit Robin Knoche.

Nach der herausragenden Kombination von Awoniyi und Kruse zum 2:0 hatten die Gäste die Chance zum Anschlusstreffer, doch Jonas Hofmann scheiterte an Luthe und Neuhaus schoss knapp vorbei.

In der zweiten Halbzeit ließ sich Union noch etwas tiefer in die eigene Hälfte fallen und kam nicht mehr so gut in die Zweikämpfe. Gladbach belagerte nun phasenweise den gegnerischen Strafraum, kam aber weiter nur selten zu klaren Abschlüssen. Das lag zum einen an der fehlenden Zielstrebigkeit der Borussia, aber natürlich auch an der konzentrierten Leistung der Berliner Hintermannschaft. Ein Distanzschuss von Denis Zakaria, der die Latte noch leicht touchierte, war lange die gefährlichste Gästeaktion. Der Anschlusstreffer durch Hofmann in der Nachspielzeit kam dann spät, zu spät. So brachte Union den Sieg mit etwas Glück, aber nicht unverdient über die Zeit.