Meister Bayer Leverkusen Elf gute Gründe für den Erfolg

Der Trainer. Welt- und Europameister Xabi Alonso hat den Erfolg in seiner DNA und ihn aus der großen Fußballwelt ins eher beschauliche Leverkusen mitgebracht. Alonso weiß, wie man gewinnt und er strahlt an der Seitenlinie mehr Überzeugungskraft aus als alle seine Trainer-Konkurrenten in der Bundesliga. Es ist für Bayer ein großes Versprechen für die nahe Zukunft, dass der Spanier bleibt.