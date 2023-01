BHC hat bisher alle Spiele gewonnen Der Traum von der perfekten Saison

Die deutsche Nationalmannschaft der Männer war fast draußen, 0:2 lag das Team im Viertelfinale der Feldhockey-WM in Indien bis kurz vor Schluss gegen England zurück. Am Ende jubelten die Deutschen über den Sieg im Penaltyschießen. Aus der Ferne verfolgt Adrian Lehmann-Richter vom Berliner HC alle Spiele. Bei der WM ist sein BHC-Teamkollege Martin Zwicker ebenso dabei wie Thies Prinz, mit dem er in der Jugend zusammengespielt hat. „Jetzt traue ich der Mannschaft alles zu“, sagt Lehmann-Richter.

