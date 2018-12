Ein beim Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt (1:0) im Berliner Olympiastadion verunglückter Fußballfan wird in einer Klinik behandelt. „Er ist stabil, er ist ins Krankenhaus gebracht worden“, sagte ein Hertha-Sprecher am Samstagabend. Es gehe ihm „ganz gut“. Der Fan war nach dem 1:0 der Berliner, das in der 40. Minute fiel, aus bislang unbekannter Ursache in den betonierten Betongraben gestürzt. Noch im Stadion wurde er von Medizinern sofort behandelt und danach ins Krankenhaus gebracht.