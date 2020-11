Der FC Bayern hat mit etwas Mühe die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet. Die Münchner setzten sich am Samstag nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1 (2:1) beim VfB Stuttgart durch und schüttelten damit vorerst Borussia Dortmund ab. Der BVB leistete sich gegen den zuvor 18 Ligaspiele sieglosen 1. FC Köln daheim eine 1:2 (0:1)-Pleite. Damit konnte Rasenballsport Leipzig durch einen 2:1 (1:0)-Pflichtsieg gegen Arminia Bielefeld auf Rang zwei vorbeiziehen.

Der 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt lieferten sich beim 3:3 (2:2) eine spektakuläre Partie. Der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich 1:1 (0:0). Bereits am Freitag hatte der VfL Wolfsburg mit 5:3 (3:2) gegen Werder Bremen gewonnen.

Gegen die jungen Stuttgarter offenbarten die Bayern wie zuletzt schon einige Abwehrschwächen. Tanguy Coulibaly brachte den VfB in der 20. Minute sogar in Führung. Doch Kingsley Coman (38.), Robert Lewandowski (45.+1) und Douglas Costa (88.) stellten mit ihren Treffern den Erfolg für den deutschen Rekordmeister sicher.

Die Dortmunder indes quälten sich nach zuletzt überzeugenden Auftritten in Liga und Champions League diesmal wieder. Trotz viel Dominanz lief das Team von Trainer Lucien Favre lange dem frühen Gegentor von Ellyes Skhiri (9.) hinterher. Nach einer Stunde machte es Skhiri mit seinem zweiten Tor noch schlimmer für die Hausherren. Der Anschluss durch Thorgan Hazard (74.) war für den BVB zu wenig.

Ziemlich schmucklos entledigten sich die Leipziger der Aufgabe gegen Aufsteiger Bielefeld. Angelinos Tor in der 29. Minute stellte die Weichen, Christopher Nkunku bestrafte gleich nach der Pause einen schweren Abwehrfehler der Gäste. Nachdem Neuzugang Alexander Sörloth jedoch einen Strafstoß vergab (73.), machte es Fabian Klos mit seinem ersten Bundesliga-Tor (75.) noch einmal spannend.

Einen Turbostart erwischte Union. Schon nach fünf Minuten führten die Berliner mit 2:0 gegen die Eintracht. Robert Andrich nutzte einen dicken Patzer von Gäste-Keeper Kevin Trapp (2.), Max Kruse erhöhte kurz darauf per Foulelfmeter (6.). Doch die Frankfurter kamen dank eines Doppelpacks von André Silva (27./37.) noch vor der Pause zurück. Bas Dost (78.) brachte die Hessen dann sogar nach vorn, aber Kruse (82.) rettete Union mit einem Traumtor das Remis. In einer ziemlich drögen Partie in Augsburg ließ Vincenzo Grifo (64.) die Freiburger auf ein Ende der Talfahrt hoffen. Doch Ruben Vargas (80.) glich noch für den FCA aus. (dpa)