„Da sind so viele unfassbar geile Erinnerungen“ Hans Lindberg verabschiedet sich von den Füchsen

Die Bestellung war schnell gemacht. Hans Lindberg kennt die Karte in dem kleinen Café am Schloss Niederschönhausen, das nur wenige Gehminuten von seinem Wohnhaus entfernt liegt, schließlich gut. Nicht selten hat er hier die Sommersonne genossen oder war um die Ecke mit seinen Söhnen im Park. „Berlin ist unsere Heimat geworden“, sagt der 42-Jährige und nimmt einen Schluck von seinem Eiskaffee.

Die Aussage des Rechtsaußen der Füchse begleitet dabei etwas Wehmut. Denn mittlerweile steht fest, dass er den Verein nach dieser Saison gen Dänemark verlassen wird. Daran änderte auch die jüngste Verletzung seines Positionspartners Valter Chrintz nichts, die im Vorjahr dazu geführt hatte, dass Lindberg noch einmal verlängerte.

„Mein Bauchgefühl sagt mit, es ist der richtige Moment“, erklärt er, ohne zu verschweigen, dass ihm der Abschied durchaus schwerfallen wird. Schließlich hat er 17 Jahre in Deutschland verbracht, die letzten achteinhalb davon in Berlin. Hier sind seine Kinder aufgewachsen, hier haben er und seine Frau sich ein Zuhause aufgebaut.

Finanzielle und sportliche Schwierigkeiten

Doch bis dahin war es ein langer Weg. Bei seiner ersten Station in Hamburg dauerte es etwas, bis sich das Paar eingefunden hatte und als das der Fall war, als die Erfolge mit Meisterschaft und Champions-League-Sieg folgten, kam ein erneuter Einbruch, als der Klub Insolvenz anmelden musste.

Lindberg war abrupt wie viele andere Profis im Team durch dubiose Immobiliengeschäfte finanziell angeschlagen und sah sich inmitten der Saison 2015/16 zur Suche nach einem neuen Arbeitgeber gezwungen, die ihn schließlich nach Berlin führte.

European League Final Four Die Füchse können in Hamburg ihren Titel verteidigen. Im Halbfinale geht es für Lindberg und Co. am Samstag, 18 Uhr, gegen die Rhein-Neckar-Löwen; bereits um 15 Uhr trifft die SG Flensburg-Handewitt auf Dinamo Bucaresti. Das Finale findet am Sonntag um 18 Uhr statt (alle auf Dyn).

„Diese erste Zeit war mental hart“, gibt er heute zu. Vier Monate lebten die Lindbergs im Hotel – mit einem kleinen Kind und ohne Küche, noch nicht so richtig angekommen. Sportlich war die Situation ähnlich mühsam, teils bekam der Europameister nur einen Platz auf der Bank oder gar dahinter zugewiesen.

Ein Riss im Innenmeniskus zwang ihn letztlich gänzlich für mehrere Wochen zum Pausieren. „Da habe ich mich schon gefragt, was ich hier eigentlich mache“, berichtet Lindberg, für den damals durchaus im Raum stand, Deutschland wieder zu verlassen.

Lindberg stellte den ewigen Rekord in der Bundesliga auf

Doch er kämpfte sich zurück auf das Feld und nach dem Wechsel auf der Trainerposition hin zu Velimir Petkovic auch wieder in die Startaufstellung. Nach und nach wurde er zu einem Anführer im Team und zum Aushängeschild der Füchse, sorgte mit abgeklärter Treffsicherheit und seinen legendären Hebern für Begeisterung im Publikum, stellte scheinbar nebenbei noch den vermeintlich ewigen Rekord in der Bundesliga von Yoon Kyung-shin ein, den er mittlerweile mit seinen über 3000 Treffern schon um knapp 200 Tore übertroffen hat.

Ich konnte zeigen, dass man nicht mit 35 Jahren mit dem Handball aufhören muss. Hans Lindberg

„Da sind so viele unfassbar geile Erinnerungen, die da über die Jahre zusammengekommen sind. Sportlich, im Verein, aber auch die Menschen drumherum“, sagt Lindberg, der an diesem Wochenende mit den Füchsen ein weiteres Ausrufezeichen beim European League Final Four setzen möchte. Ausgerechnet bei dem in seiner alten Wirkungsstätte Hamburg ausgetragenen Turnier hat „Hans Majestæt“, wie der mehrfache Weltmeister in Dänemark genannt wird, die Chance, sich mit einem Titel zu verabschieden.

„Das ist für mich natürlich etwas Besonderes. Ich bin stolz darauf, das alles geschafft zu haben und darauf, dass ich zeigen konnte, dass man nicht mit 35 Jahren mit dem Handball aufhören muss“, sagt Lindberg, der über die Jahre gelernt hat, auf seinen Körper zu hören und den die einzelnen Krisen, die er durchlebt hat, nur noch stärker gemacht haben.

Endlos kann aber selbst ein Hans Lindberg nicht auf diesem hohen Niveau die Flügel entlang sprinten, auch für den „ewigen Hans“ ist irgendwann mal Schluss – zumindest in Deutschland. Denn vorbei ist seine Reise noch nicht. Bei seinem Kindheitsverein Høj wird Lindberg, der im Übrigen außerdem an einer Recycling-Modemarke beteiligte ist, künftig erst noch als Spieler agieren und dann die Funktion als Sportdirektor übernehmen. „Das ist eine Herzensangelegenheit für mich, da etwas aufzubauen. Und wer weiß, vielleicht spielen wir irgendwann mal gegen die Füchse“, sagt Lindberg mit einem Lächeln.

Er weiß, dass die Umstellung in der rund 40.000-Seelen-Stadt nicht einfach wird, dass sportlich, kulturell und zwischenmenschlich einiges anders wird. Doch so wie Berlin ist die dänische Kommune Roskilde seine Heimat.