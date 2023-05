Das sind die emotionalsten Momente Die schönsten Bilder der Fußball-Saison

Hertha-Profi Marton Dardai, wie er aus knapp 30 Metern an seinem Geburtstag den Ball mit über 100 km/h gegen Borussia Mönchengladbach in den Winkel schießt. 17 Jahre, nachdem seinem Vater ein fast identischer Treffer gelungen war. Ebenfalls gegen Gladbach. Oder Kevin-Prince Boateng, wie er auf dem Rasen sitzt, sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. Und natürlich Oliver Kahn, wie er in der Hinrunde auf der Tribüne des ehemaligen Westfalenstadions in seinem Sitz zusammensackt.