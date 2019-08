Die Serie soll halten

Hertha und die Kleinen im Pokal - das passte lange Zeit nicht so richtig zusammen. Nicht selten war in frühen Runden Schluss. Genannt seien hier nur Stendal, Braunschweig, Kiel, Koblenz oder Worms. Doch zuletzt hat sich Hertha zumindest in der ersten Runde stets durchgesetzt. Nicht immer glanzvoll, aber das ist im Pokal zweitrangig.