Der Unmut der Pariser wächst Was vor Olympia in Frankreichs Hauptstadt alles schiefläuft

In etwas mehr als zwei Monaten geht es los mit den Olympischen Spielen und den darauffolgenden Paralympics in der französischen Hauptstadt. Wie so oft bei solchen Großveranstaltungen des Sports hätten die Organisatoren und hätte die Ausrichterstadt gerne noch viel mehr Zeit.

Paris plante offene und sichere Spiele mit einer verbesserten Sport- und vor allem Verkehrsinfrastruktur. Nun aber zeichnet sich ab, dass es vor allem sichere Spiele werden sollen, nicht so sehr offene. Und die neuen U-Bahnlinien sowie ein zentraler Zubringer zum Flughafen werden nicht rechtzeitig fertig. Die Pariser blicken daher skeptisch auf die Spiele. Teils sind sie richtiggehend verärgert, und das hat noch andere Gründe.

Die Eröffnungszeremonie soll nicht nur der Start, sondern fast so etwas wie ein Höhepunkt der Spiele werden. Tony Estanguet, Präsident des Organisationskomitees, versprach vor ein paar Monaten noch eine Feier mit 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern an der Seine.

Eine solch imposante Olympia-Eröffnungsfeier außerhalb eines Stadions wäre beispiellos. Inzwischen aber ist die Besucherzahl wegen Sicherheitsbedenken deutlich heruntergeschraubt worden. 326.000 Menschen sollen der Feier beiwohnen dürfen. Das viel größere Problem aber sind die Restriktionen rund um die Eröffnung am 26. Juli.

Bereits ab dem 18. Juli wird der Autoverkehr in Teilen der Innenstadt aus Sicherheitsgründen gestoppt. Fußgänger und Fahrradfahrer können sich weitgehend frei bewegen, aber auch diese unterliegen Sicherheitskontrollen. Die Angst vor Terroranschlägen ist in Paris auch wegen der jüngeren Vergangenheit riesig. Und diese Angst liegt wie ein großer Schatten über den Spielen.

Die Seine ist noch zu dreckig

Olympia-Pläne strahlen immer. So sollte nicht nur die Eröffnungsfeier an der Seine ein Fest für alle werden, die Seine selbst sollte so klar und rein sein, dass Wettbewerbe wie das Freiwasserschwimmen oder der Triathlon ebendort stattfinden können.

Start des Triathlon-Testwettbewerbs der Frauen für die Olympischen Spiele in der Seine im August 2023. © dpa/AP/Michel Euler

Das ist aber nicht sicher. Trotz Milliardeninvestitionen in ein 50.000 Kubikmeter großes Betonbecken, das die Abwässer bei viel Regen auffangen soll, bleibt die Seine schmutzig. Im August vergangenen Jahres waren Behörden zu der Einschätzung gekommen, dass die Seine zu diesem Zeitpunkt für Wettkämpfe noch nicht infrage käme. Auch jetzt ist noch längst nicht gesagt, dass die Seine sauber genug ist. Zumal sehr starker Regen innerhalb von wenigen Tagen den Fluss wieder kippen lassen kann.

Apropos Wassersport: Das geplante Aqua-Center in Saint-Denis, das bei den Spielen 17.000 Menschen Platz bieten sollte, wird laut „Le Monde“ wegen explodierender Baukosten viel kleiner. Nur 5.000 Menschen sollen nun dort hineinpassen. Das ist wiederum zu wenig für die bei Olympia sehr beliebten Schwimmentscheidungen. Deshalb werden die Wettbewerbe nun in dem Mehrzweckbau der Paris La Défense Arena in Nanterre ausgetragen, wo eigentlich Rugby gespielt wird.

Öffentlicher Verkehr wird für die Pariser viel teurer

10 bis 15 Millionen Menschen werden bei den Olympischen Spielen und Paralympics in Paris erwartet. Öffentliche Verkehrsmittel, so der Plan, sollen vergrößert, neue Linien gebaut werden. Die zu errichtende Linie 15 im Süden der Stadt wird aber bis zum Start der Olympischen Spiele nicht fertig sein, sondern voraussichtlich erst im kommenden Jahr. Die Linien 16 und 17 im Norden, ebenfalls als Geschenk den Parisern infolge Olympias versprochen, werden wohl erst im Jahr 2026 fertiggestellt.

Streik der Zugführer in Paris. © Imago/Abaca/Ait Adjedjou Karim

Noch später wird der Direktzug von Saint-Denis zum Flughafen Charles de Gaulles seine erste Fahrt aufnehmen, vermutlich im Jahr 2027. All die Linien und Verbindungen sollten helfen, die Menschenmassen bei Olympia, schnell an ihre Ziele zu bringen. Immerhin: Irgendwann werden sie fertig sein und die Pariser davon profitieren.

Apropos Menschenmassen: Nicht alle Tickets für Olympia sind heiß begehrt. Wie „Le Monde“ jüngst berichtete, bleiben die Veranstalter bislang vor allem auf den Eintrittskarten für die Fußball-Wettbewerbe der Frauen und der Männer sitzen, die überall im Land stattfinden. Von den 2,7 Millionen Fußball-Tickets sind noch eine Million zu haben.

Was die Menschen in Paris aber am meisten ärgert, sind die Verkehrsbetriebe der Stadt. Ile-de-France Mobilités gewährt zwar Ticketinhabern und akkreditierten Journalisten kostenfreie Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, für alle anderen werden die Preise während der Spiele aber erhöht. Das Metro-Einzelticket etwa soll zwischen dem 20. Juli und dem 8. September statt 2,15 Euro vier Euro kosten, also fast das Doppelte. Auch die Verbindungen zum Flughafen sowie Tages- und Wochenpässe werden deutlich teurer.

Die Verkehrsbetriebe argumentieren, dass sie die Kosten für die vielen Freifahrten für Olympiatickethalter dadurch wieder hereinholen müssen. Viele Bewohner von Paris besänftigt das kaum, im Gegenteil, es schürt ihre Abneigung gegen Olympia. Sie fühlen sich verhökert, weil sie den Preis für die Zugeständnisse an die Inhaber der Olympiatickets zahlen sollen.

Zur Folge hat die Preispolitik der Verkehrsbetriebe, dass bereits jetzt viele Pariser die noch günstigen Einzeltickets horten. Außerdem gibt es erste Streiks und Proteste. Viele Bürger der Stadt fordern, dass auch sie während der Spiele die öffentlichen Verkehrsmittel umsonst benutzen dürfen. Lenkt die Regierung nicht ein, dürfte die Stimmung gegen Olympia immer lauter werden.