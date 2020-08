Sport ist Mord. Kann man wirklich mal sagen bei 36 Grad – im Schatten. In der Sonne, und davon gab es am Samstag bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig reichlich, war es noch viel heißer. Das führte dazu, dass die Dreispringer sogar zwei Wettbewerbe gleichzeitig absolvieren mussten. Den im Dreisprung und dann kam noch das leicht modifizierte Kinderspiel namens Reise nach Jerusalem hinzu. Statt um Stühle stritten sich die Athleten um Sonnenschirme. Drei standen den zehn Springern zur Verfügung.

Max Heß liefen eine halbe Stunde nach seinem letzten Versuch immer noch die Schweißperlen von der Stirn. So wie auch allen anderen, die um ihn herumstanden und keinen Hochleistungssport getrieben hatten. „Es waren vielleicht fünf Grad zu viel und drei Sonnenschirme waren zu wenig“, sagte der 24-Jährige. Trotz der Hitze wurde der Chemnitzer mit 16,58 Metern souverän Deutscher Meister. „Ohne Zuschauer ist es schon gewöhnungsbedürftig“, sagte er.

Tatsächlich war es eine spezielle Veranstaltung, wie derzeit überall im Sport, wo keine Besucher zugelassen sind. „Mein Vater sprach vor vielen Jahr’n: „Komm’ lass uns gehn’ ins Eintracht-Stadion!“, prangt in großen Buchstaben gelb auf blau im Braunschweiger Stadion an der Hamburger Straße. In diesen Monaten sieht der alte Spruch noch älter aus. Meinte man es mit der Leichtathletik böse, könnte man sagen, dass der Zuschauerandrang bei Deutschen Leichtathletikmeisterschaften ohnehin zu vernachlässigen ist. Doch es macht einen Unterschied, ob ein paar wenige Tausend Zuschauer da sind, oder eben niemand. Und der Versuch, fehlende Stimmung von den Rängen durch Musik aus Lautsprechern zu kompensieren, scheitert im Sport regelmäßig. So auch am Samstag.

Die Siegerzeremonie fiel aus – Infektionsschutz

Max Heß nimmt Anlauf. Foto: imago images/Beautiful Sports

Ob es Zufall war, dass Max Heß bei der einzig stimmungsvollen Nummer des Stadion-DJs – The Clashs „Should I stay or should I go? – am weitesten durch die Luft segelte? „Das waren locker so 17,10 Meter“, sagte er. Das Problem war nur, dass Heß bei diesem Satz knapp übertrat. „Fürs Gefühl war dieser Sprung wichtig“, befand der Athlet vom Leichtathletik-Club Chemnitz. Heß und seine neun Mitstreiter schlüpften in der verlassenen Braunschweiger Arena zudem in die Rolle der Zuschauer. Mit rhythmischem Klatschen feuerten sie sich gegenseitig an. „Trotzdem fehlt ohne Zuschauer natürlich der letzte Kick“, sagte Heß. Seine Goldmedaille bekam er nicht verliehen, sondern er musste sie wie alle anderen Medaillengewinner an einer gemeinsamen Ausgabestelle abholen. Wegen der Maßnahmen zum Infektionsschutz.

An dieser Stelle machte auch Tristan Schwandke halt. Der Hammerwerfer vom TV Hindelang verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr in einem großartigen Wettbewerb. Der junge Merlin Hummel vom UAC Kulmbach hatte im letzten Versuch mit einer Weite von 69,53 Metern schon richtig einen rausgehauen, wie es im Werfersprech heißt. Der 18-Jährige trommelte mit seinen Fäusten schon siegesgewiss auf die Brust. Dann aber stellte sich der zehn Jahre ältere Schwandke noch ein letztes Mal in der Ring, rotierte ein paar Mal um seine Achse, ließ das Wurfgerät los und brüllte ins leere Stadionrund. Die Metallkugel schlug bei 70,85 Metern ein Loch in den Rasen, anschließend trommelte Schwandke.

Am Abend standen unter anderem noch die Finals im Diskuswuf der Männer sowie über 3000 Meter Hindernis der Frauen mit Gesa Krause an. Krause sagte als eine der wenigen Stars ihre Teilnahme an den Meisterschaften zu. Mittelstrecklerin Konstanze Klosterhalfen oder Sprinterin Gina Lückenkemper verzichteten auf einen Start.

Umso mehr fieberten viele dem Auftritt der Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo am Sonntag entgegen. So erklärte ein Kameramann in der Mixed Zone, dass sein Fokus voll auf der „Weitspringerin Malaika Ma... ähm .. Mahambo“ liege. Jemand berichtigte: „Miiihambo“. Der Kamermann antwortete unbelehrbar: „Genau, Mahambo.“