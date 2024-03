Obszönitäten und großartiger Fußball Deutschland gegen Holland – die zehn besten Spiele

Drei Tage nach dem Sieg gegen Frankreich trifft Deutschland heute im EM-Testspiel auf die Niederlande. Wir haben die zehn besten Duelle zwischen den beiden Nationalmannschaften dokumentiert. Es folgt ein Rückblick auf 50 Jahre Fußballrivalität.

1 WM-Finale 1974

Das WM-Finale in München ist die Keimzelle der deutsch-niederländischen Fußballrivalität. Vor diesem Spiel pflegten die Nachbarn ein ganz normales Verhältnis zueinander. Unmittelbar nach dem Spiel eigentlich auch noch. Sieger und Besiegte nahmen gemeinsam am Bankett der Fifa teil. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat wurden die Holländer ausgelassen gefeiert, die Königin lud das Team zum Empfang, der zweite Platz galt als sensationeller Erfolg.

Zum Trauma für die Holländer wurde das – aus ihrer Sicht – unverdiente 1:2 erst mit dem Abstand vieler Jahre. Dabei war die Niederlage vor allem selbst verschuldet. Nach dem 1:0 durch den von Johan Neeskens verwandelten Foulelfmeter, der genauso wenig berechtigt war wie der zum 1:1 für die Bundesrepublik, versuchten die Holländer ihren Gegner vorzuführen. Das sollte man mit den Deutschen nicht machen.