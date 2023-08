Deutschland im Halbfinale der Hockey-EM Martin Zwicker ist der Manager im Mittelfeld

Anfang des Jahres, als die Hockey-Weltmeisterschaft in Indien anstand, ist Martin Zwicker häufiger gefragt worden, wie es denn eigentlich mit ihm weitergehe. Ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft beende, wenn er den WM-Titel hole. „Und ich so: Nö“, erzählt Zwicker mit gespielter Empörung in der Stimme, als wäre eine solche Vorstellung vollkommen aus der Luft gegriffen.