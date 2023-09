„Die beste Frisbeestadt Deutschlands“ Kreuzberger Teams triumphieren bei Deutschen Meisterschaften

Nur fünf Meter, nur ein einziger Punkt trennt das Kreuzberger Frisbeeteam „Wall City“ noch von der Deutschen Meisterschaft. Hartley Greenwald hält die Frisbee in der Hand, scannt das Spielfeld, ein Heilbronner Gegenspieler macht ihm den Wurf schwer. Greenwald täuscht eine Vorhand an, wirft stattdessen eine Rückhand. Die Scheibe segelt im Bogen Richtung Endzone, zwei Spieler springen und greifen nach der Frisbee. Sie landet sicher in Berliner Hand.