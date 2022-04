3:0 gegen Frankfurt - dem Finale sehr nah!

Die BR Volleys sind im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft wieder im Vorteil. Im dritten Play-off-Duell mit den United Volleys Frankfurt behauptete sich der Titelverteidiger am Mittwoch daheim souverän mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) und ging in der Serie Best of five mit 2:1 in Führung. Am kommenden Samstag könnten die Berliner mit einem weiteren Erfolg in Frankfurt den Finaleinzug vorzeitig perfekt machen. Dorten wartet Friedrichshafen. Der VfB setzte sich am Mittwoch gegen Düren durch.