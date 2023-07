Im Stile eines WM-Favoriten Deutsche Fußballerinnen begeistern wieder

Den deutschen Fußballerinnen ist es schon wieder gelungen. Mit einem sehr überzeugenden Auftritt sind sie in ein großes Turnier gestartet. Entgegen aller Skepsis, die nach den schwachen Länderspielen in diesem Jahr und den Testspielen unmittelbar vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland aufkam.

Es ist ein ähnliches Bild wie bei der EM im vergangenen Jahr. Nur dass diesmal nicht die Däninnen von Deutschlands Offensivwucht überrascht wurden, sondern Marokko. Beim Auftaktspiel am Montag fielen gleich sechs Tore für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Wieder überzeugte das DFB-Team mit großer Spielfreude, viel Energie und endlich wieder mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit vorm gegnerischen Tor. Eigenschaften, die in den vergangenen Spielen oftmals fehlten.

Charlotte Bruch ist Sportredakteurin und schreibt regelmäßig über die deutschen Fußballerinnen. Der Auftaktsieg gegen Marokko beeindruckte sie vor allem wegen der hohen Effizienz vorm Tor.

Voss-Tecklenburg scheint die finalen zwei Wochen perfekt genutzt zu haben. Sie hat es geschafft, ihre Spielerinnen, die sich auf und neben dem Platz als eine Einheit präsentierten, sowohl spielerisch als auch taktisch richtig einzustellen. Sie haben dem Zeitfaktor, der eine große Rolle im Vorfeld dieser WM spielte, getrotzt. So wirkte Deutschland kurz vor dem Turnier noch nicht bereit für die besondere Herausforderung einer WM. Man wurde den Eindruck nicht los, dass es noch mehr Zeit bräuchte, um sich zu finden. Die deutschen Fußballerinnen haben aber wieder mal bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist bei einem großen Turnier.

Es half, dass Marokko viele Fehler fabrizierte

Natürlich gehört bei aller Euphorie auch dazu, dass sie gegen Marokko die großen Favoritinnen waren. Und die Marokkanerinnen sich zu viele schwere individuelle Fehler in der Defensive leisteten. Dass Deutschland diese aber so eiskalt ausnutzte, zeugt ebenso von Stärke. Nationen wie England oder Frankreich taten sich in dieser Hinsicht schwer in ihren Auftaktspielen.

Am Ende war es eine Pflichtaufgabe, die das deutsche Team nicht nur erledigt, sondern mit Bravour gemeistert hat. Dieses Lob muss man dem Team um Kapitänin Alexandra Popp zugestehen. Schließlich war Marokko zuletzt für seine stabile Verteidigung bekannt, was es auch gegen Nationen wie Italien oder die Schweiz bewies.

Die deutsche Defensive wurde hingegen kaum gefordert von den Marokkanerinnen. Noch weiß man also nicht, wie gut Kathrin Hendrich mit Sara Doorsoun und Svenja Huth neben sich in Drucksituationen harmoniert. Insgesamt macht der deutsche Auftritt aber Hoffnung darauf, dass es erneut weit gehen könnte bei dieser WM.