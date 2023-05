Die Konkurrenz spielt nicht mit Hertha BSC droht schon nächstes Wochenende der Abstieg

Pal Dardai, der Trainer von Hertha BSC, stand am Sonntagvormittag auf der großen Bühne. In der Messe Berlin war gerade die Mitgliederversammlung des Berliner Fußball-Bundesligisten eröffnet und Dardai von Präsident Kay Bernstein aufs Podium gebeten worden. Das Auditorium tobte, die meisten standen von ihren Sitzen auf, um dem Immer-wieder-Trainer zu applaudieren.

Dabei konnte Dardai den Mitgliedern des Vereins wenig Positives verkünden. „Ich will nicht labern“, sagte der Ungar, als er sich zur sportlichen Situation des Klubs äußerte. Die von ihm trainierte Mannschaft ist akut vom Abstieg aus der Bundesliga bedroht. „Es ist nicht mehr in unserer Hand“, musste Dardai zugeben.

Seit Herthas krachender Niederlage beim 1. FC Köln am Freitagabend hat sich die Lage sogar noch deutlich verschärft. Der VfL Bochum hat am Samstag 3:2 gegen den FC Augsburg gewonnen. Am Sonntag dann, noch während Herthas Mitgliederversammlung im Gange war, holte der VfB Stuttgart durch ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen einen Punkt.

Das heißt: Schon am kommenden Wochenende könnte Herthas siebter Abstieg der Vereinsgeschichte besiegelt sein. Die Berliner (25 Punkte) empfangen dann den VfL Bochum (Platz 15, 31 Punkte) zum Heimspiel im Olympiastadion (Samstag, 15.30 Uhr). Schalke 04 (Platz 16, 30 Punkte) hat den Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt zu Gast (Samstag, 15.30 Uhr), während der VfB Stuttgart (Platz 17, 29 Punkte) erst am Sonntag (15.30 Uhr) bei Mainz 05 antritt. Das sind die möglichen Varianten für Hertha.

Niederlage und Unentschieden

In diesem Fall ist der Abstieg bereits am späten Samstagnachmittag besiegelt – unabhängig davon wie die weiteren Konkurrenten Schalke und Stuttgart spielen.

Sieg gegen Bochum

Selbst ein Erfolg gegen die Bochumer könnte für Hertha im ungünstigsten Fall nicht für den Klassenerhalt reichen. Zwar hätten die Berliner dann bei nur noch drei Punkten Rückstand am letzten Spieltag die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg (auswärts beim VfL Wolfsburg) die Bochumer noch einzuholen – vorausgesetzt, der VfL verliert am letzten Spieltag sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen.

Aber um sich wenigstens in die Relegation zu retten, müsste Hertha noch einen weiteren Konkurrenten hinter sich lassen. Das wäre nicht möglich, wenn Schalke und Stuttgart am kommenden Wochenende gewinnen.