„Die perfekte Bühne, um den Sport zu präsentieren“ Die Floorball-Community in der Max-Schmeling-Halle

Für Randsportarten ist es oft die größte Herausforderung: neue Menschen für den Sport begeistern, eine Community aufbauen, die ewig-verzweifelte Suche nach Nachwuchs. In dieser Hinsicht hat Floorball anderen Sportarten gegenüber einen ganz entscheidenden Vorteil. Denn seit einigen Jahren hat die Hockeyvariante mit dem „Final4 Floorball“ eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die dem Floorball eine Bühne gibt, die der Sport in Deutschland so zuvor noch nicht hatte.

Andere in Deutschland unbekanntere Sportarten träumen von Umständen wie diesen: das Final4 wird in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen, über 2 000 Zuschauende werden in diesem Jahr in den Rängen erwartet, begleitet von einem durchgetakteten Rahmenprogramm über das ganze Wochenende verteilt. Selbstverständlich sind diese Bedingungen für den Sport nicht, jedenfalls nicht in Deutschland, wo Floorball deutlich weniger verbreitet ist als beispielsweise in Finnland oder in Schweden.

Schulturnhallen, eine überschaubare Zuschaueranzahl – das sind hierzulande die Standards von dem Sport, den viele auch unter dem Namen Unihockey kennen. „Spieler und Spielerinnen in der ersten Bundesliga spielen normalerweise vor etwa 300 Zuschauern. Bei der zweiten Liga und Regionalliga sind es noch weniger“, sagt Niklas Wangnet, Eventmanager vom Floorball Final4. „Gerade deswegen ist das Event für viele so einmalig.“

Zum dritten Mal findet das Final4 in diesem Jahr in der traditionellen Berliner Halle statt. Erstmals wurde das Floorball-Event 2018 in der Charlottenburger Sömmeringhalle ausgetragen, dort in einem weniger großen Umfang. 2022 zogen die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Kunststoff-Schlägern dann in die Schmelinghalle.

Spielplan am 11. und 12. Mai, Max-Schmeling-Halle Samstag

10 bis 19 Uhr: Talentepokal

10 bis 12 Uhr: 1. Halbfinale Damen: FBC München vs. SG Mainz/Ingolstadt

13 bis 15 Uhr: 2. Halbfinale Damen: UHC Weißenfels vs. ETV Hamburg

16 bis 18 Uhr: 1. Halbfinale Herren: Floor Fighters Chemnitz vs. MFBC Leipzig

19 bis 21 Uhr: 2. Halbfinale Herren: TV Schriesheim vs. ETV Hamburg Sonntag

8:30 bis 12:30: Talentepokal

12:30 bis 14:30: Finale Damen

15:30 bis 17:30: Finale Herren Lesen Sie mehr zum Programm am Wochenende

„Wir wollten mit dem Sport den nächsten großen Schritt wagen“, sagt Wangnet rückblickend. „Die Max-Schmeling-Halle bietet die perfekte Bühne, um den Sport zu präsentieren.“ Sportlich gesehen stehen am Samstag und Sonntag die Halbfinal- und Finalspiele des Floorball Deutschland Pokals (FD-Pokal) im Vordergrund. „Beide Pokalsieger aus dem letzten Jahr sind diese Saison bereits herausgeflogen“, sagt Wangnet. Bei den Frauen- und Männerteams ist in diesem Jahr also noch alles offen.

Zwei Teams in Außenseiterposition

Als klare Underdogs bei den Frauen gehen der FBC München (2. Liga) und ESV Ingolstadt (Regionalliga) am Samstag ins Halbfinalspiel. Als Teams der zweiten Liga und Regionalliga stehen die beiden Mannschaften in einer klaren Außenseiterposition. „Mal sehen, vielleicht kann eins der beiden Teams überraschen“, sagt Wangnet.

Neben den entscheidenden Spielen des FD-Pokals, hat das Final4 aber vor allem eine ganz entscheidende Intention: „Es geht darum, die Community zu stärken.“ Wenn über 2 000 Floorball-Fans aus ganz Deutschland zusammenkommen, um ihren Lieblingssport zu zelebrieren, dann ist das nicht nur für die Spielenden auf dem Feld, sondern auch für die Zuschauenden etwas ganz Besonderes.

In diesem Jahr liegt ein ganz besonderer Fokus darauf, auch neue Leute mit ins Boot zu holen. „Wir wollen, so viele Menschen es geht, für den Sport begeistern“, sagt Wangnet. Genau danach richtet sich auch das Programm am Wochenende. Ein Nachwuchsturnier, Stände, an denen sich Floorballverbände und Sponsoren präsentieren können und ein kleines Spielfeld vor der Arena, auf dem auch Floorball-Fremde sich an den Schlägern ausprobieren können – all das sind Strategien, um neue Menschen für den Sport zu begeistern.

Im Gegensatz zu anderen Randsportarten hat Floorball nämlich einen ganz klaren Vorteil: „Die Einstiegshürde ist niedrig. Um mit dem Sport anzufangen, muss man nicht viel mitbringen. Nach oben hin ist dann aber trotzdem ganz viel möglich“, sagt Wangnet. Genau diesen Vorteil will man bei der Veranstaltung am Wochenende für sich nutzen.

Was hinter dem ganzen Trubel und Programm schnell übersehen wird – die Organisation und ehrenamtliche Arbeit, die hinter dem ganzen Event steckt. Das Final4 ist gefördert vom Senat Berlin, der einen Teil der Finanzierung der Veranstaltung übernimmt. Ansonsten stellen vor allem diejenigen das Event auf die Beine, von denen die meisten Randsportarten leben – die Menschen, die für den Sport brennen und ehrenamtlich helfen.