Die Spieler in der großen Einzelkritik Die Verwandlung des VfB Stuttgart

Leverkusens Trainer Xabi Alonso sagte nach dem 1:1 am Sonntag beim VfB Stuttgart. „Das Beste an der ersten Halbzeit war das Ergebnis. Nur 1:0.“ Und er hatte recht: Die Stuttgarter hätten viel höher führen müssen. Spätestens nach dem am Ende gerechten Remis gegen Leverkusen gibt es keine Zweifel mehr, dass der VfB ein Spitzenteam in dieser Spielzeit ist. Derzeit steht der Klub auf Rang drei. Es ist kaum zu glauben. In der vergangenen Saison wären die Stuttgarter fast abgestiegen. Leistungsträger wie Borna Sosa, Konstantinos Mavropanos und Wataru Endo verließen den Klub. Und nun? Läuft es so gut wie seit Langem nicht mehr. Die Spieler (mit den meisten Einsatzzeiten) in der Einzelkritik.