Direkt mit der Erde verbunden Warum Barfußlaufen gesünder und schöner ist

Gehen und Laufen sind so ziemlich unsere ursprünglichsten Fortbewegungsarten. Weniger ursprünglich sind daran die Schuhe, die uns in aller Regel begleiten. Waren sie zunächst nur zum Schutz des menschlichen Fußes gedacht, wurden sie immer funktionaler und heute gibt es regelrechte Hightech-Exemplare. Hannah war lange ohne diesen Schnickschnack unterwegs und zog vor der Joggingrunde erst mal ihre Schuhe aus und lief barfuß. Daran genoss sie am meisten, sich direkt mit der Erde verbunden zu fühlen.

„Das tat am Anfang schon weh“, erinnert sie sich. Schließlich ist unser Fuß es nicht mehr gewohnt, jedes Steinchen und jede Unebenheit auch zu fühlen. Beinahe den ganzen Tag tragen wir Schuhe, deren Sohlen ungewollte Stimuli absorbieren. Diese Reize fühlen sich beim Barfußlaufen zunächst wieder fremd und unangenehm an. Aber bereits nach fünf bis zehn Minuten hebt sich der Blick und auch Anfänger starren nicht mehr auf die 30 Zentimeter Boden unmittelbar vor den Zehen.

Außerdem wird der Laufstil gesünder und effektiver. Wer ohne Schuhe läuft, tendiert eher dazu, nur auf dem Vor- und Mittelfuß zu landen, statt auch die Ferse auf den Boden zu setzen. Dadurch streckt sich der gesamte Körper mehr und die Gelenke werden weniger belastet. Laufen ohne Schuhe fördert noch dazu die Durchblutung der Füße und somit die bewusstere Wahrnehmung der Körperteile, die uns ein ganzes Leben lang durch die Welt tragen.

Knieschmerzen adé

Wie viele andere Läufer:innen auch, wurde Hannah von wiederkehrenden Knieschmerzen geplagt, die nun aber, dank der ökonomischeren Bewegung, verschwunden sind. Ganz nebenbei gefällt ihr auch der Gedanke, keine Schuhe kaufen zu müssen. Man sollte natürlich nicht erwarten, sofort dieselbe Strecke laufen zu können wie sonst.

Ein Einstieg auf weichem Untergrund ist empfehlenswert, außerdem eine Strecke, die möglichst sauber ist, sodass man sich nicht sofort einen unangenehmen Schnitt zuzieht. In der Regel wird sich die eigene Schrittlänge beim Barfußlaufen verkürzen und die Frequenz erhöhen. Weil die Fußmuskulatur mehr arbeitet, kann es zu Beginn als deutlich anstrengender empfunden werden als die sonstige Laufroutine.

Nach einiger Zeit aber wird sich der Körper für die schonenderen Bewegungsabläufe bedanken. Nicht zuletzt kommt man laut Hannah in einen ganz besonderen Genuss: „Der Boden fühlt sich einfach so schön an.“