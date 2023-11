Eine fruchtbare Kooperation Lasse Ludwig meistert die Doppelbelastung

Lasse Ludwig war im Dialog vertieft. So sehr, dass ihn der Hallensprecher in der Max-Schmeling-Halle am Sonntagabend schon etwas überraschte, als er ihn am Trikot zupfte und zur Mitte des Spielfeldes führte, um ihm nach seiner Glanzleistung beim Berliner Tag des Handballs noch einmal zu ehren. Der 21-Jährige nahm es indes gelassen, stand Rede und Antwort und kehrte dann zu seinem Gesprächspartner zurück. Dabei war es kein Geringerer als der Vorstand Sport der Füchse Stefan Kretzschmar, den er warten ließ.

„Er meinte, wie gut das heute war und dass wir nächste Woche noch einmal länger miteinander sprechen“, erklärte der Torhüter im Anschluss, ohne sich das Lächeln verkneifen zu können. Schließlich deutet einiges darauf hin, dass der gebürtige Baden-Württemberger in der kommenden Saison der zweite Mann hinter Stammtorhüter Dejan Milosavljev bei den Berlinern wird und damit den derzeit verletzten Viktor Kireev langfristig ablöst.

Mit seiner Leistung am Doppelspieltag gab Ludwig dafür die beste Visitenkarte ab. Erst brillierte er bei den Füchsen und war ein wichtiger Faktor dafür, dass die Begegnung gegen den HSV Hamburg mit 37:31 gewonnen werden konnte. Dann überzeugte er erneut, als er im Anschluss beim Spiel des VfL Potsdam gegen den VfL Lübeck-Schwartau 16 Bälle abwehrte und die Hanseaten bei dem 28:27-Erfolg ein ums andere Mal in die Verzweiflung trieb.

Die Zweifachbelastung ließ sich der Schlussmann nicht anmerken. Ein Müsli in der knapp einstündigen Pause, etwas Videoanalyse, um die Wurfbilder des nächsten Gegners aufzufrischen und das war es abgesehen vom Trikotwechsel dann auch schon, berichtete Ludwig fast schon stoisch.

Das Konzept der Füchse geht auf

Mittlerweile hat er gelernt, wie er sich vor einem Spiel perfekt einstellt, wie er den nötigen Fokus findet. „Wer Handball kennt, der weiß, welche Rolle der Kopf, welche Rolle das Selbstvertrauen spielt. Wenn so ein junger Torhüter Respekt und Anerkennung spürt, sind solche Leistungen möglich“, sagte Kretzschmar und ergänzte, dass Ludwig „seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil der Mannschaft“ der Berliner sei.

Dieses Haus, das wir da gebaut haben, diese Idee, für die wir stehen, konnten wir bestens aufzeigen. Bob Hanning, Füchse-Geschäftsführer und Trainer des VfL Potsdam

Bei Ludwig zeigt sich einmal mehr, dass das Konzept der Füchse aufgeht. Dass es sinnvoll für die jungen Spieler ist, Erfahrung in der zweiten Liga zu sammeln und sich so frühzeitig für das Oberhaus zu empfehlen. So ist es Nils Lichtlein und Matthes Langhoff jüngst gelungen, so könnte es ebenso bei Max Beneke gehen.

Kein Wunder also, dass Füchse-Geschäftsführer und VfL-Coach Bob Hanning mehr als stolz auf die Generation ist, die er einst noch selbst in der A-Jugend trainierte, die in diesem Sommer Teil der Gold-Auswahl bei der U21-Weltmeisterschaft war und die sich an diesem Wochenende bei dem Aktionstag wieder überaus ansehnlich verkaufte. „Dieses Haus, das wir da gebaut haben, diese Idee, für die wir stehen, konnten wir bestens aufzeigen“, sagte Hanning. Dass die Füchse nun punktgleich mit dem SC Magdeburg an der Tabellenspitze stehen, dass Potsdam jetzt als Primus die zweite Liga anführt, war dabei ein willkommener Nebeneffekt.

Doch wie der Handballsport nun einmal ist, muss der Jubel schnell abgelegt und die nächste Vorbereitung begonnen werden. Denn bereits am Dienstag sind die Füchse in der European League bei Chambery Savoie Mont Blanc (18.45 Uhr/ Dyn) gefordert. Während Mathias Gidsel geschont wird, durfte sich Lasse Ludwig, ebenso wie seine Potsdamer Kollegen Moritz Sauter und Marcel Nowak um 8 Uhr morgens am Flughafen einfinden, um die Reise anzutreten – gerade einmal gut zwölf Stunden, nachdem ihr letztes Spiel angepfiffen wurde.

Doch Ludwig nimmt es gewohnt gelassen. Er hat sich an den eng getakteten Rhythmus mittlerweile gewöhnt. Und er weiß eben auch, dass all die Mühen bald zu seinem großen Ziel Bundesliga führen könnten.