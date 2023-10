Füchse-Vorstand Kretzschmar über die European League „Für mich genauso attraktiv wie die Champions League“

Stefan Kretzschmar, es ist Mitte Oktober und die Füchse haben noch kein Spiel verloren. Da müsste die Stimmung doch bestens sein, oder?

Die Stimmung ist gut, das Selbstvertrauen ist groß und die Teamchemie stimmt. Dass sich jetzt nach Paul Drux und Fabian Wiede auch noch Max Darj verletzt hat und für mehrere Wochen ausfällt, gab uns schon einen Dämpfer. Das tut der Mannschaft weh. Aber grundsätzlich passt es gerade. Wenn ich mir den Zusammenhalt in der Kabine anschaue und wie jeder seine Rolle ausfüllt, macht das momentan sehr viel Spaß. Das ist gerade eine gute Phase und eine tolle Standortbestimmung – mehr aber auch nicht. Da sind wir realistisch genug.

Jetzt wird die Belastung durch die European League noch einmal höher. Dazu kommt im November der Super Globe. Bereitet das Sorgen?

An sich habe ich das Vertrauen in unsere Spieler, dass sie stark genug dafür sind, erfolgreich durch die Saison zu gehen. Doch wir müssen schon denken und zaubern. In den letzten Jahren war es mehrheitlich so, dass die Kontrahenten in der Vorrunde ehrlicherweise relativ einfach waren. Das ist mittlerweile nicht mehr so. In einer Gruppe mit Gegnern wie Chambery und Bukarest Zweiter zu werden, ist ein Brett. Deswegen ist die Talentwiese European League nicht mehr so eindeutig zu formulieren. Jetzt können wir nicht mehr einfach so Spieler aus der A-Jugend einsetzen und ihnen eine Chance geben. Da müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen, wie wir die Kräfte verteilen, denn das müssen wir in jedem Fall.

Der erste Gegner ist Chambery Savoie Mont Blanc Handball (Dienstag, 18.45 Uhr/Dyn), dann folgen HC Izvidac und Dinamo Bucuresti. Wie schätzen Sie die einzelnen Gegner ein?

Bukarest ist eine Champions-League-Mannschaft. Ich weiß nicht, warum sie dafür die Qualifikation nicht bekommen haben. Das ist ein absolutes Topteam, mit Luka Cindric jetzt noch obendrauf. Das ist für mich einer der Topfavoriten auf den Titel. Chambery ist dann eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, dass sie immer eine starke Abwehr stellt. Die sind physisch robust, spielen guten Handball und sind in Frankreich stets oben mit dabei. Die Bosnier sind dann etwas der Außenseiter, bei denen wir aber genauso wissen, dass es dort auswärts nicht lustig wird. Aber die Euphorie, die da entfacht wird, ist ja das Schöne an der European League und macht sie auch aus.

Zur Person Stefan Kretzschmar, 50, ist seit 2020 Vorstand Sport der Füchse Berlin. In seiner aktiven Laufbahn gewann der ehemalige Linksaußen dreimal den EHF-Pokal und einmal die Champions League. Stefan Kretzschmar © dpa/Ronny Hartmann

Der Wettkampf wird in diesem Jahr mit 32 statt 24 Klubs ausgetragen. Wie beurteilen diese Umstrukturierung?

Wenn die Belastung unserer Spieler auf dem gleichen Niveau bleibt und trotzdem mehr Mannschaften partizipieren können, sodass der Handball in noch mehr Länder getragen werden kann, ist das für mich prinzipiell der richtige Weg. Wir müssen unsere Sportart promoten und sie überall bekannt machen. Dass jetzt Teams, die sonst vermeintlich keine Chance hätten, diese bekommen, finde ich gut.

Dem könnte man entgegenstellen, dass durch die Aufstockung die Qualität leidet.

Ich langweile mich eher in der Champions League, wo immer die gleichen Mannschaften spielen. Natürlich schaue ich mir das an, aber mich interessieren ebenso Duelle wie jetzt gegen Izvidac oder Chambery. Das ist für mich das Salz in der europäischen Suppe. Wegen dieser Besonderheiten ist für mich die European League genauso attraktiv und es wäre traurig, wenn auch das eine abgeschlossene, limitierte Liga wird.

Sicher ist das ein Titel, den wir gerne gewinnen würden. Etwas anderes zu sagen, wäre lächerlich. Stefan Kretzschmar über das Ziel für den diesjährigen Wettbewerb

Ist es seit der Neuaufstellung 2020 gelungen, den Abstand zur Champions League zu verkürzen?

Qualitativ ist die Champions League das Non-Plus-Ultra. Da spielen die ganz großen Vereine Europas geballt zusammen. Aber der Pool an Mannschaften, die die European League gewinnen können, ist wesentlich größer geworden. Dadurch ist es interessanter. Es ist nicht mehr die ausnahmslos deutsche Domäne. Jetzt sind Mannschaften aus Portugal, Rumänien, Ungarn und Frankreich in der Lage, das Ding zu gewinnen. Damit ist die Qualität klar gestiegen, wenngleich der ökonomische Aspekt noch immer weit hinterherhinkt.

Welche Klubs sehen Sie denn als Favoriten?

Da könnte man einige Mannschaften aufzählen. Bukarest gehört, wie gesagt, sicher dazu. Die deutschen Mannschaften können es alle schaffen. Nantes ist genauso zu nennen. Die Dänen werden sicher ein Wort mitreden. Elverum spielt als norwegischer Rekordmeister erstmals nicht in der Champions League, sondern hier. Dazu kommen Benfica und Sporting aus Lissabon…

Im letzten Jahr gewannen die Füchse den Pokal. Kann es da ein anderes Ziel geben als die Titelverteidigung?

Sicher ist das ein Titel, den wir gerne gewinnen würden. Etwas anderes zu sagen, wäre lächerlich.

Wie wichtig war Ihnen dieser Titel persönlich? Es war ihr erster mit den Berlinern.

Na klar ist das ein brutal schönes Gefühl, erfolgreich zu sein. Dafür machen wir es ja, dafür arbeiten wir jeden Tag und versuchen, uns zu verbessern. Ich mache das nicht nur aus Spaß. Und dieser European-League-Titel war natürlich etwas, was uns allen – nicht nur mir – Bestätigung für unsere Arbeit gegeben hat und was wir gefeiert haben. Das bedeutet viel für den Klub und für die Mannschaft. Das hat uns Selbstvertrauen auf unserem Weg gegeben und uns beflügelt.