Eine Veränderung im Berliner Wintersport Die erste Bobsport-Abteilung Berlins

Als Stadt des Spitzensports mischt Berlin in vielen Sportarten ganz oben mit. Auch Wintersport-Disziplinen wie Eiskunstlauf, Eisschnelllauf oder Eishockey haben eine lange Tradition. Das Angebot an Wintersportarten könnte demnächst sogar noch breiter werden.

Als früherer internationaler Bobsportler und Vize-Weltmeister im Viererbob von Christoph Langen ärgerte sich Jens Nohka häufig darüber, dass Berlin keinen eigenen Bobsport-Verein hatte. Nun ergreift er die Initiative und gründet die erste Bobsport-Abteilung in der Stadt.

Ab März 2024 wird der Hellersdorfer Athletik-Club Berlin (ACB) in den Bob- und Schlittensportverband Brandenburg aufgenommen und gründet damit die erste Wintersportabteilung des Vereins. „Die Potsdamer machten es uns damals vor“, sagt Nohka, der 1999 selber mit dem Bobsport begann. 2000 gründete der SC Potsdam eine eigene Bobsport-Abteilung.

Seitdem mischen die Potsdamer Athleten international mit. Kraftpaket Kevin Kuske etwa, der über Jahre die Bobs der besten deutschen Piloten anschob und in seiner langen und erfolgreichen Karriere vier Goldmedaillen und sieben WM-Titel gewann, wechselte 2010 vom BSR Rennsteig Oberhof, der direkt an einem Eiskanal angesiedelt ist, zum SC Potsdam in seine Heimatstadt Potsdam und bereitete sich hier auf die Saison vor.

Bobsport ist ein Sport der Quereinsteiger

Ein guter Einstieg mit viel Kraft und schnellem Starttempo – das ist ausschlaggebend für ein gutes Bobrennen und entschiedet über die Eingangsgeschwindigkeit des Rennens. Gerade deswegen sei das Anstoßtraining im Bobsport auch so essenziell, erklärt Nohka. Dafür dürfe der ACB die Anlage und Bahn des SC Potsdam fürs Training verwenden – eine Art Simulation der ersten 60 Meter der Bobstrecke, mit Schienen und einem Gefälle. Etwa einmal wöchentlich hätten Berliner Bobsportler die Möglichkeit, dort das Anstoßen zu trainieren. „Das athletische Training findet dann ganz normal im Verein statt“, sagt Nohka.

„Auch Berlin hat ein großes Potenzial an Athleten. Das wollen wir durch eine eigene Abteilung fördern“, sagt Nohka. Bobsport ist ein Sport der Quereinsteiger. Die höchsten Zugänge seien schon immer aus der Leichtathletik oder anderen Schnellkraftsportarten gekommen.

Bestes Berliner Beispiel dafür ist die inzwischen zurückgetretene Mariama Jamanka, die bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea sensationell die Goldmedaille im Zweierbob der Frauen gewann. In Berlin-Reinickendorf geboren und aufgewachsen, gehörten Diskus – und Hammerwurf zu ihrer sportlichen Heimat. 2015 ist sie zum Bobsport gekommen. Schon nach kurzer Zeit wurden ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten entdeckt.

Ihre damalige Olympia-Anschieberin Lisa Buckwitz, die mittlerweile selbst als Pilotin im Schlitten sitzt, begann 2013 mit dem Bobsport, nachdem sie zuvor als Siebenkämpferin aktiv gewesen war und für den SV Preußen Berlin auch an deutschen Jugendmeisterschaften teilgenommen hatte. Die Sportsoldatin startet inzwischen für den SC Potsdam. „Schnellkraft ist nämlich das A und O beim Anschieben des Bobs“, sagt Nohka. Hinzu komme natürlich auch eine wesentlich höhere Chance auf eine olympische Medaille als in der Leichtathletik. „Das ist für viele Sportler attraktiv.“ Jamanka etwa brachte es vor ihrem Wechsel auf eine überschaubare Bestweite von 18,42 Metern.

Da „Wintersportler im Sommer gemacht werden“, nimmt sich Abteilungsleiter Nohka in nächster Zeit vor, einige Leichtathletik-Hallenwettkämpfe zu besuchen, sich das Startfeld genauer anzuschauen und möglicherweise ein paar junge Leute zum Bobsport zu animieren. Damit künftig noch mehr Berlinerinnen und Berliner in den Eiskanälen dieser Welt für Furore sorgen.