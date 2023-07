Eishockey-Bundesliga der Frauen Amsterdam tritt zukünftig in der höchsten Spielklasse an

Die Deutsche Fraueneishockey-Liga (DFEL) wird in der kommenden Saison mit einer weiteren Mannschaft an den Start gehen. Der aktuelle niederländische Meister Amsterdam Tigers komplettiert das nun sieben Teams umfassende Feld, zu dem auch die Eisbären Juniors gehören.

Amsterdam ist der erste ausländische Klub, der in der höchsten deutschen Eishockeyliga teilnimmt. Das Eröffnungsspiel findet am 23. September zwischen den Tigers und den Mad Dogs Mannheim statt. Die Eisbärinnen starten am 30.9./1.10. mit zwei Partien in Miesbach beim ESC Planegg-Würmtal. Wie bisher ziehen die besten vier Mannschaften in die Play-offs ein.

„Wir freuen uns, mit den niederländischen Meisterinnen der Amsterdam Tigers ein siebtes Team in der Deutschen Fraueneishockey-Liga begrüßen zu dürfen. Die DFEL genießt bereits in vielen Nachbarländern einen hohen Stellenwert. Unsere Aufgabe ist weiterhin die Stärkung unserer Ligenstruktur sowie die positive Weiterentwicklung des deutschen Fraueneishockeys“, wird Markus Schubert, Leiter Spielbetrieb beim Deutschen eishockey-Bund (DEB) in einer Mitteilung des DEB zitiert. (Tsp)