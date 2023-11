Erfolgsserie in der Champions League gerissen FC Bayern mit müder Nullnummer gegen Kopenhagen

Harry Kane und Co. ließen sich hüpfend von den Fans feiern, diese Nullnummer konnte der Rekordmeister locker verschmerzen. Ohne großen Ergebnisdruck musste sich der FC Bayern am Mittwochabend gegen den FC Kopenhagen mit einem lahmen 0:0 begnügen.

Im 100. Europapokalspiel in der Münchner Arena riss die Rekordsiegesserie in der Gruppenphase - in der Nachspielzeit nahm Schiedsrichterin Stephanie Frappart nach Video-Studium eine Handelfmeter-Entscheidung für die Bayern zurück. „Wir müssen es so hinnehmen, wie es war“, sagte Kapitän Manuel Neuer beim Streamingdienst DAZN. „Sie haben gut verteidigt. Ich glaube, was gefehlt hat, war die Aktivität.“

Vor 75.000 Zuschauer agierten die bereits seit drei Wochen als Gruppensieger feststehenden Bayern um den motivierten, aber glücklosen Startelf-Rückkehrer Thomas Müller gegen tief verteidigende Gäste über zu lange Strecken im Sparmodus. Der Schlussoffensive fehlte es an Durchschlagskraft. In der 87. Minute musste sogar Neuer mit einem Reflex eine Niederlage verhindern. Kopenhagen bleibt durch den Punkt Tabellenzweiter.

Nach dem Seitenwechsel gab es zwar mehr Torszenen als in der dürftigen ersten Hälfte, aber etwas unterhaltsamer wurde das von Frappart geleitete Spiel erst spät. Die Französin, die bei der WM in Katar beim Aus der deutschen Mannschaft pfiff, war erstmals bei den Bayern-Männern im Einsatz. Sie war in einigen kritischen Momenten gefordert.

Am letzten Spieltag geht es gegen Manchester United

Die Bayern verpassten es, mit dem fünften Erfolg im fünften Gruppenspiel der Saison ihre Bestmarke auf 18 Vorrundensiege am Stück auszubauen. Seit 39 Gruppenspielen ist der deutsche Serienmeister in Europas Bestenliga ungeschlagen - diese Rekordserie hielt. Nach dem 3:3 zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United hat auch der dänische Meister gute Chancen auf das Achtelfinale, das am 18. Dezember ausgelost wird.

Zwei Wochen vor dem letzten Gruppenspiel in Manchester war lange nichts von dem Vollgas-Versprechen von Trainer Thomas Tuchel zu sehen. „Wir bereiten das Match vor, als wäre es die letzte Chance für uns“, hatte der 50-Jährige verkündet. Es haperte in einer ereignisarmen ersten Hälfte an Laufbereitschaft, Tempo und Esprit.

Müller ließ die beste Chance aus, als Kopenhagen-Keeper Kamil Grabara seinen Kopfball glänzend parierte (30). Auf der Gegenseite war Kapitän Neuer, der seinen Vertrag ebenso wie Ersatztorhüter Sven Ulreich am Vortag bis 2025 verlängert hatte, erst nach der Pause wirklich gefordert.

Dennoch hätten die Dänen fast schon in Durchgang eins wie aus dem Nichts zur Führung getroffen. Statt selbst aus bester Position zu schießen, legte Lukas Lerager quer für Roony Bardghji. Der 18-jährige Schwede verfehlte das Münchner Tor aus 14 Metern (27.).

Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste es Diogo Gonçalves, das Spiel mit der Führung für Kopenhagen in eine andere Richtung zu lenken. Sein Schuss aus 20 Metern rauschte knapp am Pfosten vorbei (47.). Insgesamt war die Münchner Defensive um Aushilfsinnenverteidiger Leon Goretzka, der den Südkoreaner Minjae Kim (Hüftprellung) vertrat, wenig gefordert.

Mit einem Dreifachwechsel setzte Tuchel nach einer guten Stunde einen Impuls, der dem Münchner Spiel etwas mehr Schwung gab. Das neue Flügelduo Serge Gnabry und Leroy Sané half auch dem lange wirkungslosen und sehr ökonomisch agierenden Kane, der mit einem Distanzschuss am ersten Tor des Abends schnupperte (68.). Wie auch Sané bei seinem Freistoß (72.). Ersatztorwart Ulreich beschwerte sich auf der Bank berechtigterweise über die ausgebliebene Ecke und bekam von Frappart die Gelbe Karte. (dpa)