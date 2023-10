Erste DFB-Nominierung für Union-Stürmer Kevin Behrens ist der deutsche Jamie Vardy

Ob er tatsächlich der bessere Niclas Füllkrug ist, wird Kevin Behrens schon am Samstag zeigen können. Mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund (15:30, Sky) trifft der Stürmer des 1. FC Union auf den Spieler, mit dem er in den letzten Wochen und Monaten so oft verglichen wurde. Die zwei Stürmer sind ähnlich alt, auch ihr Stil ähnelt sich. Von nun an sind sie zudem Nationalmannschaftskollegen.

Am Freitagvormittag kamen die guten Nachrichten für Union

Nach sechs Niederlagen in Folge war es an der Zeit für weitere gute Nachrichten für den 1. FC Union. Am Freitagvormittag kam sie dann, wenn auch aus einer etwas unerwarteten Ecke. Als der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die bevorstehende Länderspielpause vorstellte, stand nicht nur Robin Gosens, sondern erstmals auch Behrens mit drauf.

„Ich freue mich immer für die Jungs, wenn sie für ihre Nationalmannschaften aufgerufen werden. Das sind tolle Erfahrungen”, sagte Union-Trainer Urs Fischer am Donnerstag. Und auch, wenn er nächste Woche wohl lieber mit dem kompletten Kader trainiert hätte, konnte man ihm das tatsächlich glauben. Denn gerade für Behrens ist die nächste Entwicklung eine unglaubliche Reise.

Vor zwei Jahren war der Name Behrens vielen noch fremd

Als er vor zwei Jahren zu Union wechselte, wussten viele noch nicht, wer dieser Behrens überhaupt ist. Der Neuzugang vom SV Sandhausen war damals schon 30 Jahre alt, hatte noch nie in der Bundesliga gespielt und den Großteil seiner Karriere sogar in der Regionalliga verbracht. Viele dachten, er würde kaum zum Einsatz kommen, und vermutlich auch schnell weg sein.

Trotzdem wurde er zum deutschen Jamie Vardy. So wie der englische Stürmer, der mit 25 noch in der fünften Liga kickte und ein paar Jahre später mit Leicester City Meister wurde, übertraf der Spätzünder Behrens am Ende alle Erwartungen. Als Taiwo Awoniyi im Sommer 2022 Union verließ, wurde Behrens zu seinem selbstverständlichen Nachfolger. Seitdem ist er Stammspieler bei Union. Er blieb sich selbst treu. Auch ganz oben mit dabei ist er ein Stürmer, der im Zweikampf stark und im Abschluss eiskalt ist. Ein Spieler, der seine Schwächen zu Stärken macht und seine Stärken nie schwächeln lässt.

Am Ende war es also nur logisch, dass er beim DFB landet. Denn Behrens ist der deutsche Fußballspieler schlechthin. Er ist groß, blond, effizient und heißt Kevin. Nur seine Selbstironie lässt an seiner Herkunft noch zweifeln. Während der letzten Saison sollte er in einem Video für den Vereins-TV seine Urlaubstipps geben. Mit schmunzelndem Gesicht empfahl Behrens den Ballermann auf Mallorca. Besonders die Currywurst sei dort zu empfehlen.

Neben großem Humor ist Behrens aber vor allem auch ein großartiger Stürmer geworden, der in dieser Saison schon vier Tore schiessen konnte. Dass er in den letzten Wochen wenig Glück hatte, trug auch zur Union-Krise bei. Dies soll sich gegen Dortmunf ändern. „Man ist immer abhängig von Spielern, die Tore schießen”, sagte Fischer. Damit meinte er auch den verdienten Nationalspieler Kevin Behrens.