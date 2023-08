Erster Saisonssieg in der Bundesliga RB Leipzig dreht Spiel und siegt gegen VfB Stuttgart

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg geschafft. Die Sachsen setzten sich gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend nach anfänglichem Rückstand noch mit 5:1 (0:1) durch.

Im eigenen Stadion geriet das Team von Trainer Marco Rose zum Auftakt des Spieltages zunächst durch einen Treffer des Stuttgarters Serhou Guirassy (35. Minute) in Rückstand. Benjamin Henrichs (51.), Dani Olmo (63.), Lois Openda (66.), Kevin Kampl (74.) und Xavi Simons (76.) drehten vor 46 084 Zuschauern in der zweiten Halbzeit die Begegnung für RB.

Leipzig hatte zum Saisonauftakt 2:3 in Leverkusen verloren, die Stuttgarter eroberten sich am vergangenen Wochenende durch ein 5:0 gegen den VfL Bochum zunächst die Tabellenführung. Für die Schwaben war es die erste Saisonniederlage. (dpa)