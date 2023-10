Erstes Heimspiel der Saison Alba gelingt souveräner Sieg gegen Crailsheim

Im ersten Heimspiel der noch frühen Bundesliga-Saison gewinnt Alba Berlin mit 110:75 (59:40) gegen die Hakro Merlins Crailsheim und übernimmt damit vorübergehend die Tabellenführung. Die Albatrosse konnten bereits in ihrem ersten Spiel einen Sieg einfahren und auch die Merlins gewannen knapp gegen die Rostock Seawolves. Dementsprechend war die Ausgangslage für beide Teams ähnlich.

Die Mercedes-Benz-Arena bebte und die Vorfreude auf das erste Heimspiel war auf den Rängen deutlich spürbar. Vor Beginn des Spiels wurde der frischgebackene Alba-Kapitän Johannes Thiemann feierlich begrüßt und im Namen seines Vereins nochmals vor über 10.000 Zuschauer:innen zum Weltmeister-Titel beglückwünscht.

In der Startformation standen mit Matt Thomas, Sterling Brown, Ziga Samar und Krešimir Nikić gleich vier der Neuzugänge. Brown zeigte sich aktiv und kämpferisch im Spiel, zudem verwandelte er seine beiden 3-Punkte-Würfe zu 100 Prozent. Die Führung von 30:14 verdankte Alba nach dem ersten Viertel vor allem dem stark auftretenden US-Amerikaner Matt Thomas, der insgesamt neun Punkte holen konnte. Auf Seiten von Crailsheim war es James Murray-Boyles, der die wichtigen Anfangspunkte holte.

Meine Erwartung war, dass das Team mithalten kann und Dinge gut umsetzt. Diese wurde aber offensichtlich übertroffen. Himar Ojeda, Sportdirektor bei Alba Berlin, über den Sieg gegen Crailsheim.

Alba spielte konsequent und trat in jedem Viertel überlegen auf. Die Merlins konnten zwischendurch auf zehn Punkte verkürzen, doch den Albatrossen gelang es, die Führung zu keinem Zeitpunkt aus der Hand zu geben. Im letzten Viertel konnten sie ihren Vorsprung weiter ausbauen, da die Gegenwehr der Crailsheimer deutlich nachließ. Am Ende wurden die Stammkräfte geschont und das Spiel verlor etwas an Tempo. Die besten Scorer waren schlussendlich Matt Thomas und Johannes Thiemann mit je 16 Punkten, Ersterer konnte zusätzlich noch drei Rebounds verbuchen. Bei den Merlins blieb es bei den beiden Neuzugängen James Murray-Boyles (19 Punkte) und Prince Oduro (13 Punkte).

„Es war solide, aber wir haben aber immer noch viele Fehler gemacht. Am Ende haben wir gut geworfen, das hat das Ganze so deutlich werden lassen. Ich glaube aber nicht, dass wir schon auf dem Niveau gespielt haben, auf dem wir spielen können“, so Thiemann nach Ende des Spiels.

FC Bayern München ist nächster Gegner

Albas Sportdirektor, Himar Ojeda, zeigte sich positiv überrascht von der Leistung des Teams: „Meine Erwartung war, dass das Team mithalten kann und Dinge gut umsetzt. Diese wurde aber offensichtlich übertroffen.“ Abermals betonte er, dass es trotzdem noch Inkonsistenzen gebe und man mit Geduld an die ganze Sache herangehen müsse. „Matt Thomas zum Beispiel spielte nicht die beste Vorbereitung, es dauerte seine Zeit, bis er sich ins Team einfügen konnte. Sterling Brown findet sich ebenfalls gut ein, aber es gibt immer noch viel zu lernen.“

Am Donnerstag erwartet Alba ein intensives Spiel gegen den FC Bayern München in der Euroleague. „Wenn wir wieder so treffen wie heute, dann haben wir am Donnerstag gute Chancen. Wir müssen Kleinigkeiten auf jeden Fall noch verbessern. Es ist ein Prozess und es ist schön, dass er sich heute so gut widergespiegelt hat. Ich erwarte gegen Bayern ein toughes Spiel, ich kann sie aktuell noch nicht einschätzen. Sie haben viele neue Leute im Team und auch einen neuen Trainer. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, am Anfang der Saison auf sie zu treffen, weil sie noch nicht so eingespielt sein könnten. Das kann aber in beide Richtungen gehen“, sagte Kapitän Thiemann.

Er wird bei diesem Spiel auf seine Weltmeister-Kollegen Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey treffen. „Es ist natürlich schön, sie zu sehen und man merkt ja auch, wie man jetzt in den Hallen empfangen wird. Wird bestimmt toll zu sehen, wie sie in ihrer Halle beim ersten Euroleague-Spiel begrüßt werden.“