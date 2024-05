Ex-Profi Tuğba Tekkal stärkt Mädchen im Fußball „Das Projekt befördert Integration im besten Sinne“

Als Tuğba Tekkal klein war, fühlte sie sich oft einsam. Mit ihrer großen Leidenschaft für den Fußball stand die Tochter kurdisch-jesidischer Eltern alleine da. Lange hielt sie vor ihren Eltern geheim, dass sie in der Freizeit heimlich auf den Bolzplatz ging und davon träumte, in ihrer Heimat Köln professionell Fußball zu spielen. Doch Tekkal ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte erfolgreich für ihren Traum, bis sie es schließlich in das erste Frauenteam des 1. FC Köln schaffte und auch ihre Eltern überzeugte.