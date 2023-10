Feldhockey-Bundesliga Der BHC und die Wespen treffen im Derby aufeinander

In Zehlendorf ist am Wochenende Derbyzeit angesagt. In der Ersten Feldhockey-Bundesliga der Frauen wird es am Sonnabend an der Wilskistraße (12 Uhr) zum einzigen Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen dem Berliner HC und den Zehlendorfer Wespen kommen. Die Berliner Teams werden dabei mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen antreten.