Offensivstärkstes Team der Liga BHC-Frauen wollen zu Hause weiter ungeschlagen bleiben

Tore schießen können die Spielerinnen des Berliner Hockey-Clubs (BHC). In den ersten fünf Spielen der Saison der Feldhockey-Bundesliga traf das Team von Trainer Tin Matkovic gleich zwölfmal. Damit ist das Frauenteam des BHC das offensivstärkste der Liga. Beim anstehenden Duell am Sonnabend (12 Uhr) mit dem Großflottbeker THGC im heimischen Ernst-Reuter-Stadion wollen die Berlinerinnen nun eine weitere Serie ausbauen. „Wir sind in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen und das soll auch so bleiben“, sagt Trainer Matkovic, dessen Mannschaft mit sieben Punkten auf Platz drei der Staffel B steht.

Zuletzt hatte sein Team klar 5:0 bei Schlusslicht Uhlenhorst Mülheim gewonnen. „Wir hatten sogar die Chancen, um noch mehr Tore zu schießen“, sagt Matkovic. „Insgesamt bin ich mit dem Saisonstart aber sehr zufrieden.“ Die Berlinerinnen hatten sowohl beim Meisterschafts-Halbfinalisten Rot-Weiss Köln eine starke Leistung gezeigt als auch beim Ligafavoriten Düsseldorfer HC. In diesen Spielen habe man gesehen, dass „wir mithalten können“, sagt Matkovic und formuliert daher für diesen Sonnabend gegen Großflottbek das Ziel, drei Punkte zu holen.

Zum Duell mit Großflottbek, das eigentlich in der Staffel A spielt und dort nach drei Siegen auf Platz eins steht, kommt es aufgrund der Staffelkonstellation. Es wird das einzige Aufeinandertreffen in der Vorrunde sein. „Umso wichtiger sind hier die Punkte“, sagt Matkovic.

Die anderen haben uns schon gezeigt, dass Mannheim schlagbar ist. Darren Cheesman, Trainer des Männerteams des BHC, vor dem anstehenden Auswärtsspiel

Das Männerteam des BHC ist am Wochenende auswärts gefordert in der Bundesliga. Nach der Niederlage bei Meister Rot-Weiss Köln treten die Berliner am Sonntag (13 Uhr) beim DM-Finalisten Mannheimer HC an. „Die anderen haben uns schon gezeigt, dass Mannheim schlagbar ist“, meint Trainer Darren Cheesman. „Wir müssen mit vollem Selbstvertrauen ins Spiel gehen, unsere Stärken ausspielen und Strafecken vermeiden.“

Seine Mannschaft liegt nach zwei Niederlagen aus vier Spielen derzeit nur auf dem dritten Rang in Gruppe B. „Rückblickend bin ich zufrieden mit unseren bisherigen Auftritten und kann sagen, dass es in die richtige Richtung geht“, sagt Cheesman dennoch vor dem einzigen Aufeinandertreffen mit dem MHC.

Auch in Zehlendorf beheimatet und ebenfalls in der Bundesliga angesiedelt sind die Hockeyspielerinnen der Zehlendorfer Wespen. Das Team von Trainer Felix Fischer spielt auswärts beim UHC Hamburg (12 Uhr) und trifft damit auf den Vorletzten der Staffel A. Die Wespen selbst sind Schlusslicht der Liga und wollen mit derzeit zwei Punkten auf dem Konto den Abstand von vier Punkten auf den UHC mit einem Auswärtssieg verkürzen. (Tsp)