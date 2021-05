Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben auch dank eines frühen Eigentores von Nationalspielerin Melanie Leupolz erstmals die Champions League gewonnen. Das katalanische Team ließ den Frauen des FC Chelsea am Sonntag beim 4:0 (4:0) im Endspiel in Göteborg keine Chance. Leupolz unterlief dabei schon nach 30 Sekunden ein Eigentor zum schnellen Chelsea-Rückstand. Alexia Putellas per Elfmeter (14.), Aitana Bonmati (21.) und Caroline Graham Hansen (36.) sorgten bereits bis zur Pause für die Entscheidung zugunsten von Barcelona.

Neben Leupolz, die vor der Saison aus München an die Themse wechselte, spielt auch die Nationaltorhüterin Ann Kathrin Berger für Chelsea. Zuvor waren der VfL Wolfsburg im Viertelfinale und die Bayern-Fußballerinnen im Halbfinale gegen das Londoner Team ausgeschieden.

Schiedsrichterin war mit Riem Hussein ebenfalls eine Deutsche, die sich schon vor dem Spiel über die Ehre freute, in so einer großen Partie eingesetzt zu werden. (dpa)