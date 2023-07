Football-Tabellenführer aus Potsdam Die Royals träumen von einer majestätischen Saison

In der German Football League (GFL) steht die entscheidende Phase der Hauptrunde an. Ganz vorn mit dabei sind auch in diesem Jahr die Potsdam Royals, die momentan die Nord-Staffel anführen. Die aktuelle Spielpause in der Liga hat das Team genutzt, um „mal durchzuatmen“, sagt Eberhard von Lobenstein, Vorstandsmitglied bei den Royals. 2005 wurde der Klub von einigen begeisterten Footballfans gegründet. Bereits ein Jahr später gelang der Aufstieg in die GFL.