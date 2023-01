Fünffacher Champions-League-Sieger kommt Isco katapultiert den 1. FC Union in eine neue Dimension

Es gab in der Bundesliga schon allerlei wilde Transfergerüchte. Von großen Fußballern, die natürlich nie gekommen sind, und von Weltstars wie Raúl oder Ruud van Nistelrooy, die plötzlich im Trikot von Schalke und Hamburg herumliefen.

Dass Francisco Román Alarcón Suárez, 30 Jahre alt und besser bekannt als Isco, in die erste Kategorie gehört, war für die meisten Fans, Experten und Medien bis Montag glasklar. Der 30 Jahre alte Kreativspieler wurde in spanischen Medien mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht, aber wer sollte das schon glauben? Ein fünfmaliger Champions-League-Sieger, der Cristiano Ronaldo jahrelang Tore aufgelegt hat, soll zu einem Klub wechseln, der bis vor Kurzem noch bevorzugt ablösefreie Spieler aus Sandhausen oder Fürth verpflichtet hat?

Als Christopher Trimmel den Derbysieg am Samstag auf Instagram Isco widmete und der Spanier mit einem Muskel-Emoji reagierte, wirkte das wie ein sarkastischer Kommentar auf absurde Medienspekulationen. Vielleicht war es wirklich so, dass Unions Kapitän die Gerüchte zu diesem Zeitpunkt für Quatsch hielt. Eventuell handelte es sich dabei aber auch um eines der unterhaltsamsten Ablenkungsmanöver, seit Fußballer auf Social Media unterwegs sind.

Als sich der Transfer am Montag konkretisierte und Isco am Dienstag tatsächlich den Medizincheck absolvierte, kamen sich viele Union-Fans vor wie in einem Videospiel. Der große Reiz von „Fußball Manager“ bestand insbesondere darin, einen Klub aus einer niederen Liga an die Spitze der Welt zu führen. Das gelang meist innerhalb weniger Saisons und plötzlich spielte Messi in Meppen oder Ronaldo in Regensburg.

In der Realität sind solche Märchen im Milliardengeschäft Profifußball nicht vorgesehen und Isco rangiert natürlich mindestens zwei Regale unter den prägenden Spielern der vergangenen 15 Jahre, dennoch gehört dieser Transfer zu den spektakulärsten der jüngeren Bundesligageschichte.

Für Union ist es eine Zäsur. In diesem Winter hatten die Verpflichtungen der umworbenen WM-Teilnehmer Josip Juranovic und Aissa Laidouni bereits angedeutet, dass die Berliner auf dem Spielermarkt mittlerweile anders agieren. Isco katapultiert Union nun aber in eine völlig neue Dimension.

Das gilt zumindest in Sachen internationaler Bekanntheit, Marketing, Glamour. Ob der Spanier die Mannschaft auch fußballerisch derart weiterbringt, muss sich erst zeigen. Isco war zuletzt vereinslos, sein Vertrag in Sevilla wurde nach nur vier Monaten wegen Streitigkeiten mit Sportdirektor Monchi aufgelöst. Bei Real, wo er von 2013 bis 2022 spielte, weinen sie ihm ebenfalls keine Tränen nach.

In den spanischen Medien ist gewohnt ausführlich und schmutzig zu lesen, dass er, gelinde gesagt, nicht der einfachste Spieler sein soll. Professionalität, Teamwork, Einstellung sollen in den vergangenen Jahren nicht unbedingt seine Prioritäten gewesen sein. Fakt ist: Die Erwartungen, die er als weltweit eines der größten Talente seines Jahrgangs einst geweckt hat, hat er nirgends vollends erfüllt.

Passt so einer in eine Mannschaft, deren Erfolg vor allem auf Geschlossenheit, Intensität und Solidarität basiert? Diese Frage stellte sich auch im Sommer 2020. Damals wechselte ein gewisser Max Kruse zu Union. Fraglos ein genialer Fußballer, aber auch ein eigenwilliger Charakter.

Das damalige Experiment ist trotz des frühzeitigen Abgangs als absolut geglückt zu bezeichnen. Kruse bereicherte die Berliner mit einer nie zuvor gesehenen spielerischen Qualität und köpfte sie in den Europapokal. Wenn es Urs Fischer gelingt, auch Isco wieder annähernd auf sein früheres Niveau zu bringen, dringt Union auch spielerisch in eine neue Dimension vor.

