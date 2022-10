Fußball-Bundesliga Hertha BSC trennt sich nur 2:2 vom SC Freiburg

Anfang der zweiten Hälfte schoss Stefan Jovetic den Ball Richtung Tor des SC Freiburg. Das ist nicht ungewöhnlich für einen Stürmer. Doch in dem Fall stand Jovetic im Mittelkreis. Er hatte gesehen, dass Torwart Mark Flekken recht weit vorn postiert war. Der Ball ging deutlich am Tor vorbei, aber die Szene zeigte, dass sich Jovetic viel zutraute.

Wie auch Hertha BSC sich gegen den sehr formstarken Gegner viel zutraute und probierte. Auch im fünften Heimspiel dieser Saison gab es jedoch trotz einer erneut guten Leistung keinen Sieg für den Berliner Fußball-Bundesligisten, sondern nur ein 2:2 (1:1).

Bei Hertha gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Agustin Rogel ersetzte bei seinem Startelfdebüt in der Innenverteidigung den verletzten Filip Uremovic. Stürmer Wilfried Kanga nahm auf der Bank Platz, dafür war Jovetic erstmals seit dem Relegationsrückspiel beim Hamburger SV im Mai von Beginn an dabei. Laut Trainer Sandro Schwarz war Kanga kurzfristig nicht zu 100 Prozent fit gewesen.

Bei Freiburg war die Aufstellung identisch mit der in der Europa League gegen den FC Nantes am Donnerstag, auch der angeschlagene Michael Gregoritsch konnte mitwirken. Eine Änderung gab es an der Seitenlinie. Da nach Trainer Christian Streich auch sein Assistent Patrick Baier positiv auf das Coronavirus getestet worden war, coachte diesmal Co-Trainer Lars Voßler das Team.

Das Spiel begann mit einer kleinen Schrecksekunde für Hertha, da Oliver Christensen eine Flanke von Christian Günter nicht festhalten konnte. Doch nach einem kurzen Ausflug durch den Strafraum hatte der Torwart den Ball. Nach einer knappen Viertelstunde hatte Christensen dann Glück, als er weit herauskam, Daniel-Kofi Kyereh jedoch mit Ball an ihm vorbeizog. Die Hereingabe brachte Gregoritsch nicht im Tor unter. Doch es wäre ohnehin Abseits gewesen.

Kurz zuvor hatte Hertha die erste gefährliche Aktion des sehr schnellen Spiels, insgesamt war Freiburg leicht überlegen. Mitte der ersten Hälfte hielt Christensen glänzend gegen Kyereh, wenige Sekunden später war er gegen eben jenen Spieler ohne Chance. Zuvor hatte Marvin Plattenhardt die Flanke des starken Ritsu Doan ebenso wenig verhindern können wie Suat Serdar und Rogel den Abschluss durch Kyereh – 0:1.

Lars Vossler vertrat den erkrankten Freiburger Trainer Christian Streich an der Seitenlinie. © Imago/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Der Rückstand warf Hertha nicht um. Die Gastgeber waren weiterhin darauf bedacht, mit viel Tempo nach vorn zu spielen. Nach einer Ablage von Lukebakio schlug Jovetic den Ball in den Strafraum und traf den Arm von Günter. Schiedsrichter Robert Schröder gab den berechtigten Strafstoß, Lukebakio verwandelte sicher mit links in die linke Ecke.

Nun begann die stärkste Phase der Berliner in der ersten Halbzeit, die fast ihren Lohn in Form der Führung mit sich gebracht hätte. Erneut waren Jovetic und Lukebakio beteiligt. Danach umspielte Chidera Ejuke Torwart Flekken, sein Schuss aus spitzem Winkel landete am Außennetz. Die erste Hälfte endete schließlich kurios: Ein Abstoß von Flekken flog direkt ins Seitenaus.

Nach dem Wechsel gab Hertha zunächst weiter den Ton an. Und die Zuschauer machten im diesmal lange Zeit weniger als sonst ausgeleuchteten Stadion die Taschenlampen ihrer Handys an. Das ergab ein stimmungsvolles Bild. Aber gut war die Stimmung bei den 40.481 Zuschauern ohnehin. Und sie wurde bald noch besser.

Die erste Gelegenheit hatten nach dem Wechsel zwar noch die Gäste. Gregoritsch kam aus Nahdistanz mit dem Kopf an den Ball, brachte diesen aber nicht aufs Tor. Das gelang dafür Sekunden später Serdar auf der anderen Seite. Angespielt vom eingewechselten Marco Richter hatte Serdar erst zu viel Platz, zog dann kurz vor der Strafraumgrenze ab und traf unhaltbar.

Neun Pflichtspiele in Folge hatten die Gäste nicht verloren. Doch nun drohte ihre Serie in Berlin zu enden. Weil Hertha bis dahin gut gespielt hatte und es auch weiter tat. Die Berliner ließen nach der Führung nicht nach.

Freiburg kam lange Zeit kaum gefährlich vor das Tor. Dann brachte Günter einen Freistoß rein, den Christensen aus der Luft pflücken wollte, den Ball aber fallen ließ. Dieser gelangte zu Kevin Schade, der sofort schoss. Der Ball ging dem Torwart durch die Beine und auch drei Berliner Feldspieler dahinter konnten nicht mehr klären. In der 78. Minute stand es wieder unentschieden. Daran änderte sich bis zum Abpfiff nichts mehr. Hertha blieb zum fünften Mal in Serie ungeschlagen – spielte aber auch zum vierten Mal in Serie remis.

