Fußball-WM in Australien und Neuseeland Auf diese Stars gilt es besonders zu achten

In gut einer Woche, am 20. Juli, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Es gibt einige Spielerinnen, die nach den Eindrücken der vergangenen Wochen und Monate dabei eine besondere Rolle spielen dürften.

Die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise für die beste Spielerin abgegriffen. Doch ähnlich wie eine Reihe anderer Spielerinnen ist auch sie von einigen Verletzungen geplagt worden. Die 29-Jährige fiel wegen einer Verstauchung im linken Knie für neun Monate aus. Seit April steht sie jedoch wieder auf dem Platz und hat mit ihrem Team ambitionierte Ziele.

Im Blickfeld sollten die Fußballfans auch die Jamaikanerin Khadija Shaw haben, die bei Manchester City in der Women’s Super League unter Vertrag steht. Die 26 Jahre alte Spielerin hat in internationalen Turnieren bislang stolze 56 Tore geschossen.

Marta spielt ihre sechste Weltmeisterschaft

Im deutschen Team trägt eine Spielerin große Verantwortung, die sogar noch fünf Jahre jünger ist: Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg ist eine äußerst versierte Spielerin, die verschiedene Positionen im Mittelfeld bedienen kann. Im verpatzten Test gegen Sambia (2:3) musste sie angeschlagen ausgewechselt werden, ihr geht es inzwischen aber wieder besser.

Im Gastgeberland Australien jubeln die Zuschauer vor allem für Sam Kerr. Die 29-Jährige aus Perth gewann mit dem FC Chelsea gerade zum vierten Mal in Folge die Women’s Super League. Kerr hat sich dabei als zuverlässige Torschützin einen Namen gemacht und kürte sich in den vergangenen beiden Jahren zur Torschützenkönigin. Auch in internationalen Spielen hat sie bereits über 60 Treffer erzielt.

Schwere Vorwürfe gegen Sambias Trainer Gegen den Nationaltrainer Sambias werden schwere Vorwürfe erhoben. Laut einem Bericht des „Guardian“ wird gegen Bruce Mwape ermittelt. Grund dafür soll der Verdacht auf sexuelles Fehlverhalten sein. Neben Mwape stehe auch U17-Trainer Kaluba Kangwa im Verdacht. Eine Quelle sagte dem „Guardian“: „Wenn er mit jemandem schlafen möchte, muss man Ja sagen. Es ist normal, dass er mit unseren Spielerinnen schläft.“

Eine echte Veteranin ist ebenfalls mit dabei, obwohl auch sie von einer Verletzung betroffen war und es vorübergehend so aussah, als ob sie aussetzen müsse: Die Brasilianerin Marta, beim US-Klub Orlando Pride unter Vertrag, spielt in diesem Jahr bereits ihre sechste Weltmeisterschaft. Die 37-Jährige hält mit 17 Toren schon jetzt den Rekord für die meisten geschossenen Tore bei Weltmeisterschaften.

Megan Rapinoe beendet ihre Karriere

Zu den sehr erfahrenen Spielerinnen, die dem Turnier ihren Stempel aufdrücken könnten, gehört auch die Britin Lucy Bronze (31) vom FC Barcelona sowie die US-Amerikanerin Alex Morgan (34), die für San Diego Wave in ihrer Heimat aktiv ist und bereits über 120 Tore in internationalen Spielen auf dem Konto hat. Ihr Team, mit dem sie schon zwei Mal den WM-Titel gewonnen hat, gilt erneut als Topfavorit. Ein erneuter Triumph wäre auch der krönende Abschluss für Megan Rapinoe (38), die ihr Karriereende bereits angekündigt hat. Auch bei ihrem Klub OL Reign macht sie Schluss.

Zuschauerinnen und Zuschauer sollten aber ebenfalls einen Blick auf Spielerinnen aus Asien und Afrika haben, die bisher weniger Beachtung fanden. Ein Beispiel ist Japans Yui Hasegawa (Manchester City), die mit ihren 26 Jahren bereits 65-mal für ihr Land auf dem Platz stand. Asisat Oshoala (28), die wie so viele andere WM-Stars für den FC Barcelona spielt, ist der Star des nigerianischen Teams. In der Vergangenheit konnte sie mehrmals ihr Potenzial bewiesen.

Einige andere große Namen werden bei den Spielen am anderen Ende der Welt dagegen fehlen. Vor allem der Europameister England tritt mit einem geschwächten Team an, nachdem gleich mehrere wichtige Spielerinnen verletzungsbedingt ausfallen. Vor allem die erfahrene Stürmerin Beth Mead, die als eine der besten Spielerinnen der Welt gilt, wird ein schmerzlicher Verlust für die Three Lionesses sein. Auch Fran Kirby sowie Kapitänin Leah Williamson müssen passen.

Aber auch anderen Teams fehlen Schlüsselspielerinnen. Den Niederländerinnen steht Vivianne Miedema nicht zur Verfügung, Catarina Macario muss für das US-Team passen. Bei den Französinnen fallen sowohl Marie-Antoinette Katoto als auch Delphine Cascarino aus. Kanada muss auf Stürmerin Janine Beckie verzichten. Und auch die deutsche Mannschaft hat einen prominenten Ausfall zu kompensieren: Giulia Gwinn fährt nur als TV-Expertin zu diesem Turnier.