Gegen ersatzgeschwächte Düsseldorfer Eisbären feiern mit Sieg gelungenen Start

Titelmitfavorit Eisbären Berlin ist nach einer enttäuschenden Saison vielversprechend in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Am Sonntag gelang den Eisbären beim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) bei der ersatzgeschwächten Düsseldorfer EG im zweiten Spiel der zweite Sieg. Schon zum Auftakt am Freitag hatte der neunmalige Meister 2:1 nach Penaltyschießen gegen Vizemeister ERC Ingolstadt gewonnen.

Am zweiten Spieltag schossen vor 9925 Zuschauern Manuel Wiederer (17. Minute) in Unterzahl, der frühere DEG-Stürmer Tobias Eder (28.) und Yannick Veilleux (45.) jeweils in Überzahl die Treffer für Berlin, das in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst hatte, nun aber wieder um den Titel spielen will.

Für die DEG, die auf die vier Leistungsträger Alec McCrea (gesperrt), Kyle Cumiskey (Aufbautraining), Brendan O'Donnell (Operation) und Steven Mac Aulay (Kreuzbandriss) verzichten musste, trafen Kapitän Philip Gogulla (30.) und der frühere Eisbären-Profi Bennet Roßmy (51.)

Das Ausrufezeichen des ersten Saison-Wochenendes in der DEL setzte die DEG indes abseits des Eises mit der mehrjährigen Vertragsverlängerung von Top-Goalie Henrik Haukeland. Der aktuelle DEL-Torhüter des Jahres verlängerte seinen noch bis 2024 gültigen Vertrag gleich um sechs weitere Jahre bis 2030.

Und Haukeland hat noch viel vor mit dem achtmaligen Meister. „Die DEG ist ein großer Club und auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft. Wir werden alles daransetzen, irgendwann eine Meisterschaft nach Düsseldorf zu holen“, sagte der 28 Jahre alte Norweger trotz der beiden Auftaktniederlagen. Am Donnerstag hatte die DEG 2:4 beim Titelverteidiger EHC Red Bull München verloren. (dpa)