Hallensaison im Hockey beginnt So viel Berlin steckt in keiner anderen Bundesliga

In keiner anderen Sportart steckt so viel Berlin in den Bundesligen wie beim Hallenhockey. Am Wochenende beginnt die Saison, mit elf Teams aus der Stadt, fünf bei den Frauen, sechs bei den Männern. Bevor es losgeht, beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Modus, den Chancen der Berliner Teilnehmer und den Favoriten.