Hamas begeht „unmenschliche Massaker“ FC-Bayern-Torwart Peretz veröffentlicht Instagram-Post in Solidarität mit Israel

Der Konflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas eskalierte am Samstagmorgen in einem bis dato ungekannten Ausmaß, als die Terrororganisation einen überraschenden Großangriff durchführte. Seitdem dominieren Berichte über Gräueltaten, die von der Hamas begangen worden sein sollen, das Nachrichtengeschehen.

Profifußballer Daniel Peretz gehört zu den Prominenten, die nun öffentlich ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck gebracht haben. Der in Isreal geborene Peretz ist neben Manuel Neuer und Sven Ulreich einer der drei Torwarte des FC Bayern München und spielt auch für die israelische Nationalmannschaft. Auf Instagram schreibt er:

„Am vergangenen Samstag, dem 7. Oktober, gab es einen bösartigen und mörderischen Angriff auf Israel. Wir alle bezeugten – und bezeugen noch immer – den Anblick unmenschlicher Massaker an ganzen Familien, die in ihren Häusern hingerichtet wurden, hunderten junger Menschen, die auf einer Party in der Natur abgeschlachtet wurden, alten Menschen und Babies, die aus ihren Häusern und Krippen entführt wurden. Das ist nur ein Bruchteil der Gräueltaten und Monstrositäten, die von der Hamas begangen wurden. Unter den Ermordeten waren dutzende Zivilisten aus dem Ausland. Angesichts dieses absoluten Bösen ist Israel ein Leuchtturm der Macht, der Widerstandsfähigkeit und der Hoffnung. An diesen Tagen steht es diesem Übel mit all seiner Kraft entgegen – und wird sich durchsetzen. Ich stehe an der Seite Israels.“

Berichte über Gräueltaten der Hamas

Peretz steht sichtbar unter dem Eindruck der Berichte und Eindrücke aus Gaza und Israel. Auf dem sozialen Netzwerk X kursieren Videos und Fotos, die Hamas-Terroristen dabei zeigen sollen, wie sie Zivilisten entführen und demütigen, darunter auch Kleinkinder und alte Menschen.

Mit der „Party in der Natur“ dürfte Peretz das Supernova-Festival meinen. Am frühen Morgen des 7. Oktobers überfielen Kämpfer der Hamas die Musikveranstaltung in der Nähe des Gazastreifens. Er gehe von „etwa 200 bis 250 Leichen“ aus, sagte Moti Bukjin vom israelischen Freiwilligendienst Zaka am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Organisation ist auf die Bergung von Leichen spezialisiert. Etwas Vergleichbares habe Bukjin in den 28 Jahren seiner Tätigkeit noch nicht gesehen.

Stand Mittwochmorgen ist die Zahl der Toten in Israel nach Armeeangaben auf mehr als 1200 gestiegen. Mindestens 3000 weitere seien verletzt worden. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen in dem dicht besiedelten Gazastreifen. Die Zahl der bei israelischen Gegenangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 950 gestiegen. Rund 5000 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. (mit dpa/AFP)