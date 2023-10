Berichte über Hamas-Massaker Soldaten finden zahlreiche tote Babys und Kleinkinder in zurückerobertem Dorf

Am Dienstag organisierte die israelische Armee Ortsbesuche für die internationale Presse in den zurückeroberten Gebieten. Die Journalisten besuchten unter anderem den Kibbuz Kfar Aza direkt an der Grenze zum Gaza-Streifen.

Der Ort wurde weitgehend zerstört. Noch hat die Armee keine genauen Opferzahlen bekannt gegeben. Doch unter ihnen befinden sich laut Aussagen von Soldaten, die den Ort gesichert haben, wohl auch tote Säuglinge und Kleinkinder.

Eine Reporterin des TV-Sender „i24NEWS“ schildert ihre Gespräche vor Ort so: „Ich habe mit einigen der Soldaten darüber gesprochen, was sie gesehen haben, als sie durch die verschiedenen Häuser gegangen sind. Babys … mit abgeschnittenen Köpfen … das haben sie gesagt. Familien, die in ihren Betten erschossen wurden.“ Rund 40 tote Kinder sollen es insgesamt sein.

Der israelische Kommandeur David Ben Zion sagte im Interview mit der Reporterin: „Sie haben Kindern die Köpfe abgeschnitten, sie haben Frauen die Köpfe abgeschnitten.“

Die Soldaten, die die Leichen israelischer Zivilisten bergen, hätten solche Szenen noch nie in ihrem Leben gesehen. "Es ist kein Krieg", sagte Generalmajor Itai Veruv vor Reportern. "Es ist kein Schlachtfeld. Sie sehen die Babys, die Mütter, die Väter in ihren Schlafzimmern, in ihren Schutzräumen, und wie die Terroristen sie töten. Es ist kein Krieg, es ist ein Massaker."

„Das ist etwas, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Das ist etwas, was ich mir immer bei meiner Großmutter und meinem Großvater während Pogromen in Europa und anderswo vorgestellt habe“, erklärte Veruv weiter.

Bis zu 70 Hamas-Terroristen sollen an dem Massaker beteiligt gewesen sein. Das landwirtschaftliche Dorf hatte eine Einwohnerzahl von 745.

Vor Ort dauert die Bergung der toten Zivillisten weiter an. Die Armee befürchtet, dass viele Orte in dem Kibbuz, und möglicherweise auch Leichen, von den Terroristen mit Sprengfallen versehen worden sind.

Bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme der Regierung oder der zentralen Pressestelle der Armee zu den Berichten. (Tsp)