Was wenn Druck aufkommt?

Wie gehen die Deutschen damit um, wenn sie unter Druck geraten? Wer nimmt das Heft dann in die Hand? Im bisherigen Turnierverlauf ist es noch nicht zu dieser Situation gekommen. Bislang halten die Russen richtig gut mit, nach fünf Minuten führen sie mit 3:2. Dann gleicht Patrick Groetzki zum 3:3 aus. In der Arena am Ostbahnhof wackeln die Wände. An Unterstützung mangelt es dem Gastgeber jedenfalls nicht.