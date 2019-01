Brasilien war der Dosenöffner

Blick zurück in die Vorrunde: Nach dem Sieg gegen Brasilien war die Aufregung nicht besonders groß. Viele dachten sich wohl, dass die Deutschen einen von drei Pflichtsiegen eingefahren hatten auf dem Weg in die Hauptrunde. Was wir erst jetzt wissen: Wie viel dieser Sieg wert war, vor allem in der Höhe. Mit 13 Toren Vorsprung gewann das DHB-Team. Doch spätestens seit der Niederlage gegen Kroaten gegen Brasilien ist klar, welch tolle Leistung die Deutschen am zweiten Vorrunden-Spieltag vollbrachten.

Sehr wichtig war auch die Schützenhilfe der Südamerikaner gegen Russland, die den Deutschen ermöglichte, mit 3:1 Punkten in die Hauptrunde zu starten. Der Sieg der Brasilianer gegen Kroatien war dann letztlich keine Schützenhilfe mehr. Zwar war es ein emotionales Tief für die Osteuropäer, doch auch mit einem kroatischen Sieg gegen die Brasilianer wäre die deutsche Handball-Nationalmannschaft jetzt schon fürs Halbfinale qualifiziert - da sich Frankreich (7:1 Punkte) und Kroatien (4:4) morgen die Punkte gegenseitig nehmen. Auch wenn Kroatien jetzt 6:2 Punkte hätte, hätte nur eins der beiden Teams an den Deutschen vorbeiziehen können. Entscheidend dafür letztlich: das 22:21 am gestrigen Abend.