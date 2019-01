Tim Suton rückt für verletzten Strobel nach Die deutschen Handballer haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Martin Strobel mit der Nachnominierung von Tim Suton reagiert. Der 22 Jahre alte Rückraumstratege vom Bundesligisten TBV Lemgo stößt im Verlauf des Tages zum WM-Team, wie Bundestrainer Christian Prokop am Dienstagmorgen sagte. „Er wird heute eintreffen, so dass er gegen Spanien einsatzfähig ist“, sagte Prokop in Köln.



Strobel hatte sich beim 22:21-Erfolg gegen Kroatien am Montagabend einen Innen- und Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Für den 32-Jährigen ist die Weltmeisterschaft damit gelaufen. „Er hat die Nacht im Hotel verbracht und ist jetzt auf dem Weg zur Operationsstätte“, sagte Prokop. Suton spielt auf derselben Position wie Strobel und hat bereits große Teile der Vorbereitung auf die WM mitgemacht. (dpa)